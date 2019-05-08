После решения АМКУ в пользу ДТЭК эксперт Зеленского напомнил Тереньеву, что рынок энергетики надо демонополизировать

После решения АМКУ в пользу ДТЭК эксперт Зеленского напомнил Тереньеву, что рынок энергетики надо демонополизи

Член команды новоизбранного Президента Владимира Зеленского по энергетике Андрей Герус считает, что демонополизация рынка электрической энергии является одним из основных приоритетов.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

По словам Геруса, председатель Антимонопольного комитета (АМКУ) Юрий Терентьев в интервью заявил, что бизнесмен Ринат Ахметов не является монополистом.

"Аргументы Терентьева базировались на мимике "умное выражение лица" и утверждении, что сейчас облэнерго (сеть) и поставщик электроэнергии - это совершенно разные независимые компании. Поэтому решили позволить энергохолдингу ДТЭК купить еще две энергопоставляющие компании: "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго", - написал он.

Герус добавил, что, если бы председатель АМКУ квалифицированно и добросовестно выполнял свои функции, то он мог бы поинтересоваться, насколько облэнерго и созданный при нем поставщик являются независимыми компаниями.

"Например, по "Киевоблэнерго" можно было проанализировать следующее: адреса 26 районных отделений облэнерго совпадают с адресом 26 районных отделений соответствующей областной поставляющей компании. Это видно прямо на их сайтах; время работы этих совместных районных отделений будто бы разных компаний странным образом полностью совпадает: с 8:00 до 17:00, даже обеденный перерыв "независимых компаний" совпадает с точностью до минуты; владельцами всех помещений "независимого поставщика" является облэнерго; работники поставщика это на 99% вчерашние работники облэнерго; 90% основных средств "независимого поставщика" в собственности в облэнерго и арендуются у него; владельцем основного программного обеспечения, биллинговых программ, клиентских баз является облэнерго, а поставщик имеет лишь ограниченный доступ к ним. Как же он тогда может быть независимым?" - отметил Герус.

Он добавил, что таким образом эти совпадения должны были заставить задуматься АМКУ, насколько это разные компании и насколько независимым является областной поставщик от облэнерго.

"Поэтому возникает вопрос - настолько некомпетентны или взяли денег? Напомню, на встрече с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом новоизбранный Президент Зеленский сообщил, что демонополизация энергетического рынка является одним из топ-приоритетов. Со своей стороны Хан предложил полную поддержку в реализации таких инициатив. Но вот Терентьев заявил, что хочет сидеть в своем кресле до 2022 года", - подытожил Герус.

Как сообщали Українські Новини, ранее Терентьев заявил, что ДТЭК приобрел только электрические сети в Киевской и Одесской областях, следовательно монополизации рынка нет.

Также Руководитель отдела инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин заявил, что решение АМКУ предоставить компании ДТЭК разрешение на концентрацию "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" является обоснованным.