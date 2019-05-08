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  • После решения АМКУ в пользу ДТЭК эксперт Зеленского напомнил Тереньеву, что рынок энергетики надо демонополизировать
08 мая 2019, среда, 17:04 14
Экономика 2019-05-08T17:06:23+03:00
Українські Новини
После решения АМКУ в пользу ДТЭК эксперт Зеленского напомнил Тереньеву, что рынок энергетики надо демонополизи

После решения АМКУ в пользу ДТЭК эксперт Зеленского напомнил Тереньеву, что рынок энергетики надо демонополизировать

Герус Андрей. Фото: facebook/andriy.gerus
Герус Андрей. Фото: facebook/andriy.gerus

Член команды новоизбранного Президента Владимира Зеленского по энергетике Андрей Герус считает, что демонополизация рынка электрической энергии является одним из основных приоритетов.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

По словам Геруса, председатель Антимонопольного комитета (АМКУ) Юрий Терентьев в интервью заявил, что бизнесмен Ринат Ахметов не является монополистом.

"Аргументы Терентьева базировались на мимике "умное выражение лица" и утверждении, что сейчас облэнерго (сеть) и поставщик электроэнергии - это совершенно разные независимые компании. Поэтому решили позволить энергохолдингу ДТЭК купить еще две энергопоставляющие компании: "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго", - написал он.

Герус добавил, что, если бы председатель АМКУ квалифицированно и добросовестно выполнял свои функции, то он мог бы поинтересоваться, насколько облэнерго и созданный при нем поставщик являются независимыми компаниями.

"Например, по "Киевоблэнерго" можно было проанализировать следующее: адреса 26 районных отделений облэнерго совпадают с адресом 26 районных отделений соответствующей областной поставляющей компании. Это видно прямо на их сайтах; время работы этих совместных районных отделений будто бы разных компаний странным образом полностью совпадает: с 8:00 до 17:00, даже обеденный перерыв "независимых компаний" совпадает с точностью до минуты; владельцами всех помещений "независимого поставщика" является облэнерго; работники поставщика это на 99% вчерашние работники облэнерго; 90% основных средств "независимого поставщика" в собственности в облэнерго и арендуются у него; владельцем основного программного обеспечения, биллинговых программ, клиентских баз является облэнерго, а поставщик имеет лишь ограниченный доступ к ним. Как же он тогда может быть независимым?" - отметил Герус.

Он добавил, что таким образом эти совпадения должны были заставить задуматься АМКУ, насколько это разные компании и насколько независимым является областной поставщик от облэнерго.

"Поэтому возникает вопрос - настолько некомпетентны или взяли денег? Напомню, на встрече с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом новоизбранный Президент Зеленский сообщил, что демонополизация энергетического рынка является одним из топ-приоритетов. Со своей стороны Хан предложил полную поддержку в реализации таких инициатив. Но вот Терентьев заявил, что хочет сидеть в своем кресле до 2022 года", - подытожил Герус.

Как сообщали Українські Новини, ранее Терентьев заявил, что ДТЭК приобрел только электрические сети в Киевской и Одесской областях, следовательно монополизации рынка нет.

Также Руководитель отдела инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин заявил, что решение АМКУ предоставить компании ДТЭК разрешение на концентрацию "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" является обоснованным.

Больше новостей о: Электроэнергия АМКУ ДТЭК Киевоблэнерго Андрей Герус Одессаоблэнерго

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