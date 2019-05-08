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08 мая 2019, среда, 16:32 50
Шоу-бизнес 2019-05-08T16:51:10+03:00
Українські Новини
Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе: машина разбита и задымилась

Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе: машина разбита и задымилась

Разбитая машина Макса Барских. Фото: max_barskih/Instagram
Разбитая машина Макса Барских. Фото: max_barskih/Instagram

Украинский исполнитель Макс Барских попал в дорожно-транспортное происшествие в Лос-Анджелесе (США).

Соответствующее фото разбитой машины и свой комментарий к случившемуся певец выложил в Instagram-аккаунте.

"Забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял как это важно. Будьте внимательны, и цените все что имеете и всех, кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь - это спасет вашу жизнь!", - написал Барских.

Артист добавил, что с ним все хорошо.

"Со мной все хорошо, не переживайте! Я понял, почему это произошло, и освоил урок", - сообщил певец.

Как сообщают "Подробности", певец не пострадал благодаря тому, что был пристегнут и ехал на умеренной скорости. После столкновения музыкант отделался мелкими ушибами и царапинами. Также известно, что машина артиста задымилась и Барских не сразу удалось покинуть салон авто.

На данный момент жизни певца ничего не угрожает.

Макс Барских живет в Лос-Анджелесе, где последние полгода занимается записью нового альбома.

Как сообщали Українські Новини, Макс Барских продал квартиру в Киеве ради жизни в США.

Также на российской премии Макс Барских неожиданно поцеловал певицу LOBODA.

Кроме того, Брэд Питт стал виновником тройного ДТП в Лос-Анджелесе.

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