Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе: машина разбита и задымилась

Украинский исполнитель Макс Барских попал в дорожно-транспортное происшествие в Лос-Анджелесе (США).\r\nСоответствующее фото разбитой машины и свой комментарий к случившемуся певец выложил в Instagram-аккаунте.\r\n"Забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял как это важно. Будьте внимательны, и цените все что имеете и всех, кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь - это спасет вашу жизнь!", - написал Барских.\r\nАртист добавил, что с ним все хорошо.\r\n"Со мной все хорошо, не переживайте! Я понял, почему это произошло, и освоил урок", - сообщил певец.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПереглянути цей допис в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\nЯ забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял как это важно. Будьте внимательны, и цените все что имеете и всех кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь - это спасет вашу жизнь! Со мной все хорошо, не переживайте! 😘 (я понял почему это произошло, и освоил урок)\r\nДопис, поширений Макс Барских \/ Max Barskih (@max_barskih) 8 Тра 2019 р. о 12:43 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщают "Подробности", певец не пострадал благодаря тому, что был пристегнут и ехал на умеренной скорости. После столкновения музыкант отделался мелкими ушибами и царапинами. Также известно, что машина артиста задымилась и Барских не сразу удалось покинуть салон авто.\r\nНа данный момент жизни певца ничего не угрожает.\r\nМакс Барских живет в Лос-Анджелесе, где последние полгода занимается записью нового альбома.\r\nКак сообщали Українські Новини, Макс Барских продал квартиру в Киеве ради жизни в США.\r\nТакже на российской премии Макс Барских неожиданно поцеловал певицу LOBODA.\r\nКроме того, Брэд Питт стал виновником тройного ДТП в Лос-Анджелесе.