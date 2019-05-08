Неизвестный сообщил о минировании 5 отелей и 2 торговых центров во Львове

Неизвестный в среду сообщил о минировании 5 отелей и 2 торговых центров во Львове. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Соответствующая информация поступила в полицию на электронную почту около 15:00.

Отели находятся на ул. Городокской, Тершаковцев, Яна Матейко, Князя Святослава и на пр. Черновола.

Торговые центры находятся на ул. Городокской и Стрыйской.

На место происшествия прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.

Как сообщали Українські Новини, неизвестный в понедельник сообщил о минировании 8 отелей во Львове.