Посольство Украины в Израиле выделило 33 пропуска для ПЦУ на церемонию схождения Благодатного огня

Посольство Украины в Государстве Израиль выделило 33 пропуска для делегации Православной церкви Украины (ПЦУ), 14 пропусков - для делегации Украинской православной церкви (УПЦ) и 30 - для работников посольства и членов их семей для участия в церемонии схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня (Иерусалим).

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Украины (МИД) на запрос Українських Новин.

По информации посольства Украины в Государстве Израиль, в середине марта этого года израильская полиция сообщила посольству о выделении для делегаций из Украины 77 пропусков на прохождение в Старый Город Иерусалима и участия в церемонии схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня и обратилась с просьбой предоставить до конца марта с.г. списки делегатов от Украины для оформления указанных пропусков.

"Посольство обратилось к ПЦУ и УПЦ с просьбой подготовить и направить соответствующие списки. После получения списков (33 человека от ПЦУ, 14 - УПЦ, а также для работников посольства и членов их семей) они своевременно были направлены в местную полицию", - сказано в ответе МИДа.

В своем ответе уточнили, что "согласно требованиям израильской стороны вышеуказанные пропуска выдавались сотрудниками местной полиции исключительно конкретным лицам, а не через посольство".

Также, как сообщил МИД Украины, украинские религиозные организации не обращались в министерство и посольство Украины в Государстве Израиль с просьбой предоставить пропуски на прохождение в Старый Город Иерусалима и участие в церемонии схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня.

Напомним, делегация ПЦУ не получила благословение от патриарха Иерусалимского Феофила III перед началом церемонии схождения Благодатного огня. Кроме того, патриарх Феофила III не позволил делегации ПЦУ сослужить совместно со священниками Иерусалимской патриархии перед Благодатным огнем.

"Они могут лишь присутствовать, в своих одеяниях или же одетыми, как обычные верующие, однако не могут сослужить с нами, – ответили журналистам в патриархии. – Мы в курсе украинских церковных проблем и вопросов, и заверяем: сослужить они не могут, такова позиция Патриарха".

Как сообщали Українські Новини, Благодатный огонь из Храма Гроба Господнего привезли в Украину.

27 апреля, в Великую субботу, Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме.