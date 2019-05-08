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08 мая 2019, среда, 13:01 4235
Финансы 2019-05-08T13:03:20+03:00
Українські Новини
Население продолжает скупать валюту

Население продолжает скупать валюту

В апреле население купило наличной валюты на 115,4 млн долларов больше, чем продало.

Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.

На наличном валютном рынке чистая покупка валюты населением превышает продажу второй месяц подряд.

В апреле население продало 1 089,6 млн и купило 1 205 млн долларов.

Таким образом, по итогам месяца население купило наличной валюты на 115,4 млн долларов больше, чем продало.

Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.

Таким образом, по итогам прошлого года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.

В апреле международные резервы сократились на 0,5% до 20,5 млрд долларов.

Каждая пятая долларовая купюра в Украине является фальшивкой.

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