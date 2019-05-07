Ирпень: старшеклассников выгоняют из родной школы в виртуальный лицей

В одной из школ Ирпеня под Киевом власти официально решили отказаться от набора и обучения 10-11 классов, поскольку в учебном заведении для старшеклассников не хватает мест. Доучиваться школьникам предлагается в несуществующий пока Ирпенский академический лицей. Об этом сообщили активисты в сообществе «Ирпень Daily».

«Внимание! И.о. мэра Анастасия Попсуй и Ко запускают главное «покращення» в образовании Ирпеня - с сентября в сш №17 разгоняют 10-11 классы. Потому что места для выпускников в достроенной прошлом году школе же нет - все классы переполнены», - написала местная жительница Михайлина Скорык.

По ее словам, те старшеклассники, которые хотят продолжить обучение в старших классах Ирпеня, будут «вынуждены принудительно перейти в несуществующий пока лицей» или искать места за пределами «дружественного к школьникам край-рая». «Поскольку все остальные 5 коммунальных школ Ирпеня предупреждены - не брать изгнанников-старшеклассников с 17-ой», - добавила она.

«Мы приветствуем такое замечательное решение власти застройщиков, а также родителей и весь педколлектив сш №17. Кроме Попсуй за гениальное решение можно поблагодарить Владимира Карплюка, который подписывал разрешения на 500 новых высотных домов с 0 новых школ», - добавила активистка.

По данным СМИ, Ирпенский академический лицей Национального университета биоресурсов должен разместиться в одном из корпусов Ирпенского экономического колледжа. Помещения колледжа давно не используются, корпус должен быть переведен на баланс Ирпенского городского совета. В помещениях планировали провести реконструкцию только системы теплоснабжения и канализации, а также косметические ремонты в холлах и классах.