Ветераны Второй мировой войны в США способствовали формированию спорта, развивающемуся в Украине

Бывшие военнослужащие в Соединенных Штатах Америки способствовали формированию в 50-х годах ХХ века такого нового стрелкового вида спорта, как динамическая стрельба, который сейчас активно развивается и в Украине.

Об этом сообщило интернет-издание "Мир увлечений: Охота & Оружие".

"Динамическая (она же практическая или прикладная) стрельба зародилась в 50-е годы прошлого века в Калифорнии. Первыми стрелками-спортсменами были, в основном, бывшие военные, которые имели боевой опыт. В основу дисциплины были положены классические методы огневой подготовки, но свой отпечаток наложили современные методы ведения войны и характер огневых контактов во время боевых столкновений", - говорится в публикации.

В результате появилась динамическая стрельба - современная система методов индивидуальной стрелковой подготовки, направленной на быстрое овладение навыков эффективного и безопасного использования ручного стрелкового оружия (пистолетов, карабинов, ружей) на рефлекторном уровне в условиях огневых контактов, характеризующихся высокой интенсивностью стрельбы.

Издание также отметило, что наряду с более мощным нарезным длинноствольным оружием, в этом спорте широко используются в соревнованиях уже не один десяток лет винтовки калибра .22 LR, более известные в Украине как "мелкашки". Зачастую это самое доступное оружие, и не в последнюю очередь - за счет очень низкой стоимости боеприпасов и, соответственно - выстрела.

Динамическая стрельба - стрельба в защитном движении, наверное, самый сложный вид стрельбы, что имеет целью не только стрелковое мастерство, но и мастерство в передвижении под огнем противника. Она требует достаточной физической подготовки и реакции.