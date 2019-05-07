За пост главы Антикоррупционного суда соревнуются уже два кандидата

Исполняющий обязанности главы Высшего антикоррупционного суда Олег Павлишин снял свою кандидатуру с выборов председателя суда.\r\nОб этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\nТаким образом, в повторных выборах главы Антикоррупционного суда будут участвовать экс-судья Жмеринского райсуда Винницкой области Ольга Саландяк и экс-судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич, участвовавшая в первых выборах.\r\nИ.о. главы суда Павлишин и адвокат Маркиян Галабала, также участвовашие в первых выборах главы суда, не выдвинули свои кандидатуры повторно.\r\nКак сообщали Українськi Новини, во вторник собрание судей Антикоррупционного суда с двух попыток не смогло избрать председателя суда.\r\nИзначально на должность претендовало три кандидата.