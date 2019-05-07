За пост главы Антикоррупционного суда соревнуются уже два кандидата

Исполняющий обязанности главы Высшего антикоррупционного суда Олег Павлишин снял свою кандидатуру с выборов председателя суда.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Таким образом, в повторных выборах главы Антикоррупционного суда будут участвовать экс-судья Жмеринского райсуда Винницкой области Ольга Саландяк и экс-судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич, участвовавшая в первых выборах.

И.о. главы суда Павлишин и адвокат Маркиян Галабала, также участвовашие в первых выборах главы суда, не выдвинули свои кандидатуры повторно.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник собрание судей Антикоррупционного суда с двух попыток не смогло избрать председателя суда.

Изначально на должность претендовало три кандидата.