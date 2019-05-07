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07 мая 2019, вторник, 15:35 23
Судебная власть 2019-05-07T15:38:08+03:00
Українські Новини
За пост главы Антикоррупционного суда соревнуются уже два кандидата

За пост главы Антикоррупционного суда соревнуются уже два кандидата

Суд. Фото: pixabay
Суд. Фото: pixabay

Исполняющий обязанности главы Высшего антикоррупционного суда Олег Павлишин снял свою кандидатуру с выборов председателя суда.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Таким образом, в повторных выборах главы Антикоррупционного суда будут участвовать экс-судья Жмеринского райсуда Винницкой области Ольга Саландяк и экс-судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич, участвовавшая в первых выборах.

И.о. главы суда Павлишин и адвокат Маркиян Галабала, также участвовашие в первых выборах главы суда, не выдвинули свои кандидатуры повторно.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник собрание судей Антикоррупционного суда с двух попыток не смогло избрать председателя суда.

Изначально на должность претендовало три кандидата. 

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