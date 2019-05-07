НСЖУ осудил обыск дома родителей журналиста Иванова

Национальный союз журналистов (НСЖУ) осудил обыск дома родителей журналиста Дениса Иванова, произведенный сотрудниками Национальной полиции Украины, и считает его незаконным.

Об этом председатель НСЖУ Сергей Томиленко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Национальный союз журналистов осуждает обыски в семье нашего авторитетного коллеги, президента Академии украинской прессы, члена НСЖУ Валерия Иванова! Чтобы отомстить сыну Денису, который сейчас находится за границей, сомнительная публика в погонах выбрала жертвами родителей - Валерия и Татьяну Ивановых", - написал он.

Также НСЖУ призвал руководство Министерства внутренних дел и Национальной полиции ответственно отнестись к претензиям Иванова и его адвоката.

Председатель НСЖУ также подчеркнул, что союз уважает права правоохранительных органов на следственные действия, но не намерен мириться с нарушением прав журналистов.

Как сообщали Українські Новини, во вторник, 7 мая, журналист Иванов обвинил сотрудников Нацполции в незаконном обыске дома своих родителей и его преследовании.