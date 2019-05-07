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07 мая 2019, вторник, 15:19 83
СМИ 2019-05-07T15:36:21+03:00
Українські Новини
Профессор Института журналистики Иванов заявляет о незаконных обысках и аресте счетов с иностранными грантами

Профессор Института журналистики Иванов заявляет о незаконных обысках и аресте счетов с иностранными грантами

Профессор КНУ им. Шевченко и президент Академии украинской прессы Валерий Иванов заявил, что по ходатайству следствия Печерский суд арестовал их счета.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Это идиотизм и издевательство. На эти счета поступали деньги только от иностранных структур: представительств немецких политических фондов, американских организаций (IREX и Internews), посольств США, Британии (последние перечисления шли через АУП, однако с четким указанием номера гранта, по которому проводилась проплата), других подобных структур. Ни одного перечисления ни от одного физического лица или украинской фирмы на наши счета ни поступало!" - подчеркнул он.

Он также добавил, что его обвиняют в нахождении с сыном в составе преступной группы, предъявляя в виде доказательств переписки в менеджерах, в том числе и в тех, которыми Иванов-старший, по его словам, ни разу не пользовался.

"В это опять-таки невозможно поверить, но в постановлении на обыск я обвинен в том, что нахожусь в составе организованной преступной группировки, которая незаконно собирает сведения о людях с целью получения выкупа! Доказательством по постановлению выступает моя переписка с сыном в WhatsApp и Threema. Наглая ложь! Уже и потому, что ни разу в жизни не пользовался мессенджером Threema. Вообще ни разу! WhatsApp у меня хотя бы установлен, но ни с Денисом, ни с кем бы то ни было я никакой преступной переписки не вел! Я обращаюсь к тем, кто меня знает. Хоть кто-нибудь из вас способен поверить в то, что я буду собирать информацию о людях и требовать за нее выкуп? Наглая, мерзкая и чудовищная ложь!", - написал профессор.

Напомним, журналист Денис Иванов обвинил сотрудников Национальной полиции Украины в незаконном обыске дома своих родителей.

 

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