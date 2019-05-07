Завтра в Украину прилетит глава МИД Канады Христя Фриланд

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд посетит Украину для встреч с властями 8 мая.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українськi Новини.\r\nВ частности, на 15:00 8 мая у Фриланд запланирована встреча с премьер-министром Владимиром Гройсманом.\r\nДетальная программа ее визита в сообщении не указана.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Канада выделила Украине 25 миллионов долларов на прозрачные выборы.\r\nВ августе 2018 года Фриланд отменила визит в Украину из-за срочных переговоров касательно свободной торговли между США, Канадой и Мексикой.