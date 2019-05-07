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07 мая 2019, вторник, 12:36 28
Внешняя политика 2019-05-07T12:36:11+03:00
Українські Новини
Завтра в Украину прилетит глава МИД Канады Христя Фриланд

Завтра в Украину прилетит глава МИД Канады Христя Фриланд

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд посетит Украину для встреч с властями 8 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

В частности, на 15:00 8 мая у Фриланд запланирована встреча с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Детальная программа ее визита в сообщении не указана.

Как сообщали Українськi Новини, Канада выделила Украине 25 миллионов долларов на прозрачные выборы.

В августе 2018 года Фриланд отменила визит в Украину из-за срочных переговоров касательно свободной торговли между США, Канадой и Мексикой.

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