Завтра в Украину прилетит глава МИД Канады Христя Фриланд

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд посетит Украину для встреч с властями 8 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

В частности, на 15:00 8 мая у Фриланд запланирована встреча с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Детальная программа ее визита в сообщении не указана.

Как сообщали Українськi Новини, Канада выделила Украине 25 миллионов долларов на прозрачные выборы.

В августе 2018 года Фриланд отменила визит в Украину из-за срочных переговоров касательно свободной торговли между США, Канадой и Мексикой.