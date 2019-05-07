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07 мая 2019, вторник, 08:27 221
Мир 2019-05-07T08:27:01+03:00
Українські Новини
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение силой в 7,2 балла

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение силой в 7,2 балла

Во вторник на территории островного государства Папуа - Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков зафиксирован на востоке страны, в 33 км к северо-западу от города Булоло.

Очаг стихии залегал на глубине около 127 км.

Информации о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Как сообщали Українські Новини, в Папуа-Новой Гвинее произошло сильное землетрясение.

Ранее в Перу сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 5,5.

Также 23 января в Польше произошло землетрясение: был погибший и травмированные. А 22 января, в Индонезии произошло сильное землетрясение.

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