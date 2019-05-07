В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение силой в 7,2 балла

Во вторник на территории островного государства Папуа - Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Об этом сообщила Геологическая служба США.\r\nЭпицентр подземных толчков зафиксирован на востоке страны, в 33 км к северо-западу от города Булоло.\r\nОчаг стихии залегал на глубине около 127 км.\r\nИнформации о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Папуа-Новой Гвинее произошло сильное землетрясение.\r\nРанее в Перу сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 5,5.\r\nТакже 23 января в Польше произошло землетрясение: был погибший и травмированные. А 22 января, в Индонезии произошло сильное землетрясение.