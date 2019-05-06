Первый зампрокурора Запорожской области заработал за год в 3,5 раза меньше жены и дочери

Первый заместитель прокурора Запорожской области Василий Карман задекларировал 734 911 гривен доходов, полученных за 2018 год, его жена и дочь – 2 475 005 гривен.

Об этом говорится в его декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Из доходов первого зампрокурора зарплата составила 673 083 гривен, пенсия – 41 914 гривен, 2 подарка от профсоюза сотрудников прокуратуры области стоимостью 19 512 гривен и 402 гривны.

Его жена Виктория задекларировала пенсию 234 692 гривны, проценты от Альфа-Банка – 129 293 гривны, государственную соцпомощь – 10 320 гривен, доход от отчуждения недвижимости – 912 100 гривен.

Дочь Кармана Александра задекларировала доход от отчуждения недвижимости – 912 100 гривен и бесплатное дарение ей отцом части квартиры стоимостью 276 500 гривен.

Первый зампрокурора собственного жилья не имеет, при этом указал в качестве места своей и жены регистрации квартиру 108 кв. м в Киеве, владельцами которой являются его дочь Александра и гражданка Карман Дарья Васильевна.

Также он арендует у компании ООО "Омикрон-Риэлт" квартиру 59,7 кв. м в Запорожье и вместе с женой, дочерью и сыном Яковом безвозмездно пользуется принадлежащим гражданке Людмиле Лазаренко домом 222,8 кв. м и земучастком 1 200 кв. м.в Гореничах Киево-Святошинского района Киевской области.

Еще Карману принадлежат земучатки в Киевской области: 1 008 кв. м в Ворзеле и 2 500 кв. м в Дедовщине Фастовского района.

Первый зампрокурора задекларировал часы AUDEMARS PIGUET с корпусом из золота и пользование принадлежащим гражданке Дарье Карман автомобилем Mercedes-Benz Е280 4 matic 2007 года выпуска.

Его жена владеет автомобилем Nissan 1988 года выпуска и принадлежащим гражданке Людмиле Лазаренко Lexus RX350 2008 года выпуска.

У Кармана на счетах денег нет, наличными он задекларировал 29,5 тыс. долларов и 59 тыс. гривен.

Его жена держит на счету в Альфа-Банке 98,193 тыс. долларов, наличными 49,5 тыс. долларов и 18 тыс. гривен.

У дочери наличными 38 тыс. долларов, у сына – 1,150 тыс. долларов.

На аренду квартиры первый зампрокурора потратил 72 тыс. гривен

Как сообщали Українські Новини, военный прокурор Запорожского гарнизона заработал 800 тыс. гривен за год.

У прокурора Запорожской области Романова в декларации указан миллион гривен и яхта, но нет машины.