Порошенко оконфузился, "похоронив" Тараса Черновола

Президент Петр Поршенко оконфузился из-за сообщения, в котором "похоронил" известного политолога Тараса Черновола, вместо Вячеслава Черновола, его отца.

Соответствующее сообщение появилось на странице Порошенко в микроблоге Twitter.

"Борьбе за волю, свободу и демократию нашего народа посвятили себя и другие правозащитники - и Мустафа Джемилев, и те, кто не дожил до наших дней, - Тарас Черновил и Левко Лукьяненко", - говорилось в заметке.

Позже сообщение было отредактировано и исправлено на "Вячеслав Черновол".

Однако пользователи социальных сетей успели заметить первый вариант и уже активно высмеивают его.

Как сообщали Українські Новини, ранее Тарас Чорновил заявил, что подозревает бывшего Президента Виктора Ющенко в деле о гибели своего отца, лидера Народного руха Вячеслава Чорновила.

Также отвечая на вопрос о том, кого, по его мнению, необходимо допросить следователям, занимающимся расследованием дела о гибели его отца Чорновил заявил, что необходимо допросить экс-президента Леонида Кучму.