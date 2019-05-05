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05 мая 2019, воскресенье, 21:44 2554
Политика 2019-05-05T22:05:07+03:00
Українські Новини
Порошенко оконфузился, "похоронив" Тараса Черновола

Порошенко оконфузился, "похоронив" Тараса Черновола

Президент Петр Поршенко оконфузился из-за сообщения, в котором "похоронил" известного политолога Тараса Черновола, вместо Вячеслава Черновола, его отца.

Соответствующее сообщение появилось на странице Порошенко в микроблоге Twitter.

"Борьбе за волю, свободу и демократию нашего народа посвятили себя и другие правозащитники - и Мустафа Джемилев, и те, кто не дожил до наших дней, - Тарас Черновил и Левко Лукьяненко", - говорилось в заметке.

Позже сообщение было отредактировано и исправлено на "Вячеслав Черновол".

Однако пользователи социальных сетей успели заметить первый вариант и уже активно высмеивают его.

Как сообщали Українські Новини, ранее Тарас Чорновил заявил, что подозревает бывшего Президента Виктора Ющенко в деле о гибели своего отца, лидера Народного руха Вячеслава Чорновила. 

Также отвечая на вопрос о том, кого, по его мнению, необходимо допросить следователям, занимающимся расследованием дела о гибели его отца Чорновил заявил, что необходимо допросить экс-президента Леонида Кучму.

Больше новостей о: Тарас Чорновил Вячеслав Чорновил Петр Порошенко

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