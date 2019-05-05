Джордж Мартин рассказал о работе над 3 спин-оффами "Игры престолов"

Джордж Мартин у себя в блоге рассказал некоторыми подробностями о грядущих сериалах во вселенной "Песни льда и пламени". Он прояснил, сколько шоу сейчас находятся в разработке.

В производстве было пять различных историй для сериалов-преемников "Игры престолов" (не хочу называть их спин-оффами), и три из них неплохо продвинулись. Пилотный эпизод сериала, который я не должен называть "Долгой Ночью", начнут снимать уже в этом году, два других находятся на стадии проработки сценария, но конец близок. Не могу вам рассказать, о чём они, но вам стоит поскорее прочесть "Пламя и кровь", чтобы предложить свои версии.

Как сообщали Українські Новини, HBO показал первую серию заключительного сезона "Игры престолов" и соцсети "захватили" новые мемы о сериале.