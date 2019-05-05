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05 мая 2019, воскресенье, 12:06 311
Силовые структуры 2019-05-05T12:06:41+03:00
Українські Новини
Убийство полицейского в Барышевке связали с его профессиональной деятельностью

Убийство полицейского в Барышевке связали с его профессиональной деятельностью

Место убийства замначальника полиции Барышевки. Фото: kv.npu.gov.ua
Место убийства замначальника полиции Барышевки. Фото: kv.npu.gov.ua

Покушение на жизнь заместителя начальника Барышевского отделения полиции было совершено около 03:00 в кафе пгт Барышевка. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил пресс-секретарь ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.

"В кафе отдыхала группа людей, среди которых был наш сотрудник. Он вышел на террасу, и в это время раздался выстрел. Пуля попала ему в шею. Врачи, к сожалению, не смогли спасти ему жизнь. После этого события была введена спецоперация "Сирена". Она направлена на задержание злоумышленника и к этому времени в области не снята, она продолжается", - добавил он.

По словам Жуковича, непосредственно на месте происшествия до сих пор работают следственно-оперативная группа и криминалисты.

"Мы будем делать все для того, чтобы найти убийцу", - подчеркнул он.

 

При этом Жукович напомнил, что по факту убийства правоохранителя открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

"Мы связываем это (нападение на полицейского, - ред.) с его профессиональной деятельностью, потому что он является действующим сотрудником полиции, заместителем начальника Барышевского отделения полиции, и его служебная деятельность может быть причиной совершения покушения", - добавил он.

Жукович подчеркнул, что в результате стрельбы больше никто не пострадал.

Напомним, ночью под Киевом убили замначальника полиции Барышевки.

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