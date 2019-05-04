Теперь из Харькова можно улететь в Баку за 800 гривен по вторникам и пятницам

Авиакомпания Buta Airways (Азербайджан) 3 мая открыла регулярные авиарейсы "Харьков - Баку".

Об этом говорится в сообщении Международного аэропорта "Харьков", передают Українськi Новини.

Buta Airways будет выполнять рейсы "Харьков - Баку" по вторникам и пятницам.

Цена авиабилета в одну сторону начинается от 30 долларов.

Рейс выполняет самолет Embraer 190.

Как сообщали Українськi Новини, азербайджанская авиакомпания весной запустит рейс в Одессу.

Тем временем Wizz Air открыла три новых международных рейса из Киева.