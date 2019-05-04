Львов празднует 763-летие

Львов 4-5 мая празднует 763-летие. Празднования начались в субботу, 4 мая, передают Українські Новини. Утром стартовал массовый веломарафон "Львовская сотня".\r\nВ этом году в нем приняли участие более 1 тыс. велосипедистов.\r\nВ программе празднования на 4 мая предусмотрены театрализованный парад по центральным улицам города.\r\nПарадный ход возглавят Король Данило на коне (согласно легенде он основал Львов) и духовой оркестр "Львовские фанфары" с группой мажореток.\r\nЗа ними будет сформирована театральная колонна и колонна танцевально-музыкальных коллективов, духовых оркестров, а затем начнет свое шествие спортивное сообщество Львова.\r\nВ этом году Львов отмечает свой День рождения в стиле ретро-периода межвоенного времени 20-30-х годов ХХ века.\r\n5 мая в центре города состоится молебен за Львов и его жителей.\r\nТакже на 4-5 мая запланированы выставки, концерты, велопробеги, фестиваль пива и множество мероприятий для детей.\r\nГородские власти ожидают, что Львов в эти дни посетят около 300 тыс. туристов.\r\nКак сообщали Українські Новини, Львовская область решила привлекать туристов из Израиля и Южно-Африканской Республики с 2015 года.