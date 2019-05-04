подписаться на рассылку
26.35 26.8
29.3 30
˟
04 мая 2019, суббота, 11:45 424
Общество 2019-05-04T11:46:21+03:00
Українські Новини
Львов празднует 763-летие

Львов празднует 763-летие

Львов 4-5 мая празднует 763-летие. Празднования начались в субботу, 4 мая, передают Українські Новини. Утром стартовал массовый веломарафон "Львовская сотня".

В этом году в нем приняли участие более 1 тыс. велосипедистов.

В программе празднования на 4 мая предусмотрены театрализованный парад по центральным улицам города.

Парадный ход возглавят Король Данило на коне (согласно легенде он основал Львов) и духовой оркестр "Львовские фанфары" с группой мажореток.

За ними будет сформирована театральная колонна и колонна танцевально-музыкальных коллективов, духовых оркестров, а затем начнет свое шествие спортивное сообщество Львова.

В этом году Львов отмечает свой День рождения в стиле ретро-периода межвоенного времени 20-30-х годов ХХ века.

5 мая в центре города состоится молебен за Львов и его жителей.

Также на 4-5 мая запланированы выставки, концерты, велопробеги, фестиваль пива и множество мероприятий для детей.

Городские власти ожидают, что Львов в эти дни посетят около 300 тыс. туристов.

Как сообщали Українські Новини, Львовская область решила привлекать туристов из Израиля и Южно-Африканской Республики с 2015 года.

Больше новостей о: День города

Архив
Новости
В воскресенье в Украине пройдут грозы со шквалами, но будет тепло 13:50
Зеленский и Парубий обсудили инаугурацию, - СМИ 13:34
Взятка таможенникам. Фото: ГБР
Таможенники попались на взятке в 1,6 тыс. долларов в Житомирской области 13:14
В Черкассах жестоко избили журналиста, он в крайне тяжелом состоянии 12:44
Склад боеприпасов в гараже.
Под Черниговом военный пенсионер в гараже хранил склад боеприпасов 12:17
больше новостей
Грозы, похолодание и жара: синоптик дала предварительный прогноз погоды на неделю 06:00 Карта
Магнитные бури в мае: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 07:30 Инфографика
Субсидии на лето и монетизацию переоформят автоматически: подробности от Кабмина 07:29
На следующей неделе украинцы будут отдыхать в четверг и работать в субботу 06:30
Коломойский заявил, что "Майдан – это плохо" 08:10
больше новостей
Из общего с Россией у нас осталась только государственная граница, - Зеленский 14:29
Зеленский
3000 блогеров, телеведущих, актеров и студентов подались на конкурс спикера Президента 3еленского 12:44 Документ
Коломойский заявил, что "Майдан – это плохо" 08:10
Субсидии на лето и монетизацию переоформят автоматически: подробности от Кабмина 07:29
Новые платежки, пеня и "доступ в квартиру": что изменил для украинцев новый закон о ЖКУ 09:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok