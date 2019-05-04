Львов празднует 763-летие

Львов 4-5 мая празднует 763-летие. Празднования начались в субботу, 4 мая, передают Українські Новини. Утром стартовал массовый веломарафон "Львовская сотня".

В этом году в нем приняли участие более 1 тыс. велосипедистов.

В программе празднования на 4 мая предусмотрены театрализованный парад по центральным улицам города.

Парадный ход возглавят Король Данило на коне (согласно легенде он основал Львов) и духовой оркестр "Львовские фанфары" с группой мажореток.

За ними будет сформирована театральная колонна и колонна танцевально-музыкальных коллективов, духовых оркестров, а затем начнет свое шествие спортивное сообщество Львова.

В этом году Львов отмечает свой День рождения в стиле ретро-периода межвоенного времени 20-30-х годов ХХ века.

5 мая в центре города состоится молебен за Львов и его жителей.

Также на 4-5 мая запланированы выставки, концерты, велопробеги, фестиваль пива и множество мероприятий для детей.

Городские власти ожидают, что Львов в эти дни посетят около 300 тыс. туристов.

Как сообщали Українські Новини, Львовская область решила привлекать туристов из Израиля и Южно-Африканской Республики с 2015 года.