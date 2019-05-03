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03 мая 2019, пятница, 17:31 681
Медицина 2019-05-03T17:39:44+03:00
Українські Новини
Покупая "Корвалол" от недобросовестных конкурентов, потребители ассоциирует его с "Фармаком", – компания

Покупая "Корвалол" от недобросовестных конкурентов, потребители ассоциирует его с "Фармаком", – компания

Руководитель департамента корпоративных коммуникаций фармацевтической компании "Фармак" Елена Зубарева сообщила, что в 2019 году торговая марка (ТМ) "Корвалол" отметила свой юбилей - 60 лет с момента создания. Этот бренд был создан на заводе им. Ломоносова, правопреемником которого стал "Фармак" в 1959 году.

Об этом она рассказала в интервью интернет-изданию "Дело".

"Права на обозначение этого лекарственного средства защищено в 15 странах. Сам товарный знак дважды признан хорошо известным в Украине", - подчеркнула Зубарева.

В интервью руководитель департамента корпоративных коммуникаций фармацевтической компании "Фармак" отметила, что компания столкнулась с проявлением недобросовестной конкуренции (одна из украинских фирм пробовала выйти на рынок с таким же препаратом под своей маркой, а затем зарегистрировала новый бренд, просто добавив к раскрученной ТМ "Корвалол" название своего предприятия).

"Покупатели, вероятно, не могли подумать, что "Корвалол" может выпускать еще кто-то. По данным исследования Международной маркетинговой группы, большинство потребителей ассоциирует эти "сердечные капли" именно с "Фармаком". К сожалению, из-за действующих ограничений в рекламе лекарственных препаратов мы не можем донести до наших потребителей, что, покупая "Корвалол" от недобросовестных конкурентов, они поддерживают воровство интеллектуальной собственности", - отметила Зубарева.

По ее словам, на модернизацию линии по выпуску "Корвалола" компания "Фармак" потратила 14 млн долларов. "Фармак" выступает за цивилизованную конкуренцию и защищает свои права на хорошо известную марку "Корвалол Corvalolum". То есть речь не идет о какой-то монополии на сам препарат. Его может производить любая компания, которая докажет его качество и эффективность и пройдет все необходимые разрешительные процедуры, но под своим собственным брендом", - подчеркнула в интервью Зубарева.

Напомним, Книга рекордов Украины признала лекарственное средство "корвалол" производства ПАО "Фармак" (Киев) самым известным седативным препаратом на рынке страны.

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