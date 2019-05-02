Кабмин утвердил перечень видов экономической деятельности, относящихся к креативным индустриям

Кабинет Министров утвердил перечень видов экономической деятельности, которые относятся к креативным индустриям.

Об этом говорится в распоряжении правительства №265 от 24 апреля, передают Українськi Новини.

К таким, в частности, относятся: производство ювелирных изделий и бижутерии; музыкальных инструментов; издание книг, газет, журналов и периодических изданий, компьютерных игр и другого программного обеспечения; производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ; компоновка кино- и видеофильмов, телевизионных программ; распространение кино- и видеофильмов, телевизионных программ; демонстрация кинофильмов; издание звукозаписей; деятельность в сфере радиовещания и телевизионного вещания; компьютерное программирование; консультации по вопросам информатизации; деятельность информационных агентств; деятельность в сфере связей с общественностью; деятельность в сфере архитектуры; исследования и экспериментальные разработки в области общественных и гуманитарных наук; рекламные агентства; посредничество в размещении рекламы в средствах массовой информации; специализированная деятельность по дизайну; деятельность в сфере фотографии; услуги по переводу; образование в сфере культуры; театральная и концертная деятельность; деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий; индивидуальная художественная деятельность; функционирование театральных и концертных залов, библиотек и архивов, музеев.

Отмечается, что применение этого перечня позволит определить вклад креативных индустрий в валовой внутренний продукт страны, долю лиц, занятых в этих сферах, а также количество предприятий и их оборот.

Как сообщали Українськi Новини, в июне 2018 года Верховная Рада законодательно закрепила понятие "креативные индустрии".

Рада определила, что креативные индустрии - это перечень видов экономической деятельности, которые имеют потенциал к созданию добавленной стоимости и рабочих мест через культурное или креативное выражение, а их продукты и услуги являются следствием индивидуального творчества, навыков и таланта.