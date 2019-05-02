На авторынке в Украине участились случаи мошенничества: как не попасться

В Украине за последние время стало очень много случаев мошенничества на рынке б/у авто. У этих аферистов на вооружении множество схем.

Эксперты рассказали, как чаще всего обманывают украинцев и каких правил нужно придерживаться, чтобы не попасть на крючок к злоумышленникам, пишет "Сегодня".

Схема №1: привет, комиссионка

Решили продать свою машину и опубликовали объявление в интернете? Будьте готовы к звонкам не только от потенциальных покупателей, но и от перекупщиков. Эти люди держат так называемые комиссионные площадки, на которых продают подержанные машины. Их главная цель — заполучить вашу машину на свою стоянку, поэтому перекупщик с энтузиазмом будет рассказывать о преимуществах сотрудничества.

На первый взгляд, предложение будет действительно выглядеть заманчиво: вам предложат лишь привезти авто на стоянку, все остальное — за посредником. Когда авто кому-то приглянется, вам позвонят и сразу пригласят на сделку. И, по убеждениям перекупщика, случится это очень скоро — у него всегда поток покупателей!

Чтобы начать сотрудничество, нужно заключить договор. И зачастую именно он и становится ловушкой для продавца, ведь включает обязательные платные услуги — осмотр машины на СТО, химчистку салона и мойку, ремонт при необходимости, оплату стоянки и т. д. В итоге человек может "влететь" на кругленькую сумму. Причем часто перекупщики не сообщают это прямо. И, если вы не прочли договор, можете узнать о допплатежах уже после того, как машину купят. В результате — вместо 10 тыс долларов получите 8 тыс. Не стоит забывать, что посредник также возьмет процент за свои услуги. Случается, что перекупщики просят владельца снизить цену, а сами умудряются продать автомобиль дороже. Кстати, если передумаете и захотите забрать машину со стоянки, будьте готовы заплатить за допуслуги из своего кармана. Иначе авто могут просто не отдать.

Что делать

Анатолий Ларин советует по возможности с посредниками не связываться.

"Методы их работы очень часто нарушают моральные и этические нормы, — говорит эксперт. — Примерно 80% посредников обманут при сделке".

Кроме того, никто не гарантирует, что на комиссионной площадке машина продастся быстрее: многие покупатели недолюбливают перекупщиков и стараются работать напрямую с хозяевами. Главная тому причина — тенденция, что с посредниками сотрудничают владельцы авто с проблемами, а "честные" машины продаются без посторонней помощи.

"Поверьте: продажа автомобиля самостоятельно позволит выручить за него больше денег и при этом потратить меньше времени, — уверяет Анатолий Ларин. — Главное — правильно определить цену на транспортное средство, сделать хорошие фотографии и написать развернутое текстовое описание".

Договор!

Если все-таки хотите отдать автомобиль в "комиссионку", помните: посреднику придется отдать процент. Говорят, что для продавца услуги бесплатны? Уходите — перед вами мошенники! Обязательно заключайте договор.

"И внимательно прочитайте каждый пункт: скрытые "договоренности" могут писать в самых неожиданных местах", — советует Ярослав Куц.

Хотите расторгнуть договор и забрать свое авто со стоянки, а с вас требуют сначала оплатить услуги?

"Вызывайте полицию, чтобы зафиксировать факт самоуправства, — говорит Ярослав Куц. — Ведь авто ваше. Кроме того, если какие-то услуги указаны в договоре, но не согласованы с вами, комиссионщикам придется доказывать все в судебном порядке".

Схема №2: поздравляем, вы — счастливчик

Стать жертвой аферистов можно, даже если вы не планировали покупать или продавать машину. Просто однажды вам придет смс, что вы выиграли новое авто. И номер телефона, по которому можно узнать, как забрать приз. На звонок ответит якобы сотрудник автосалона. Он скажет, какой вы счастливчик, спросит ФИО и предложит выбрать цвет машины. А когда вы уже размечтаетесь, мошенник сообщит: прежде чем ехать в салон, нужно заплатить госпошлину. Как правило, это 1% от стоимости приза — около 5 тыс. грн. Сумма немаленькая, но по сравнению с ценой машины — смешная! Кстати, если скажете, что не принимали участия в акциях, "менеджер" заверит, что ваш телефон случайным образом выбрала программа — например, из базы такси. Но как только вы переведете деньги, аферисты бесследно исчезнут.

Этой схеме уже много лет. Но украинцы все равно попадаются! В главном управлении Нацполиции в Киеве нам сообщили, что только за 2017—2018 годы было зарегистрировано 18 случаев, когда люди заплатили злоумышленникам. Можно только догадываться, сколько не обратилось в полицию.

Что делать

Помните: невозможно выиграть в конкурсе, в котором вы не принимали участия! Вы готовы поверить в свою удачу?

"Тогда звоните менеджеру и заваливайте его вопросами: какая именно компания провела лотерею, какие были условия, где их можно прочитать. Спросите, имеет ли компания лицензию на проведение лотерей и розыгрышей, и где ее можно проверить. Уточните, кто заказчик лотереи и в чем выгода для компании, — советует Ярослав Куц. — Если ответят, что акция рекламная — попросите номер телефона фирмы, которая заказала такую акцию. Но, скорее всего, уже после третьего вопроса менеджер скажет, что все коммерческая тайна. Это и будет значить, что вас хотят обмануть".

Схема №3: срочно нужны деньги

Пользуется популярностью схема с больным родственником. Мошенник предлагает купить машину по очень низкой цене и объясняет: срочно нужны деньги на лечение. Чтобы усыпить бдительность, вам даже покажут авто! Правда, машина будет закрыта, а ключи и документы окажутся в больнице у того родственника. По приезде вам вручат ключи и техпаспорт в залог и слезно попросят предоплату — родственнику стало плохо, срочно нужно купить дорогие лекарства. Как вы уже догадались, продавец бесследно исчезнет с авансом, документы окажутся фальшивкой, а от авто простынет след.

Вторая популярная схема связана со срочным отъездом за границу. Как правило, ее проворачивают даже без личной встречи. В интернете публикуют объявление: предлагают идеальный автомобиль по очень низкой цене. Почему так дешево? Дело в том, что владелец чуть ли не завтра уезжает в другую страну, поэтому хочет срочно продать машину. Более того: он готов подъехать куда угодно и за свой счет оформить все документы. Но нужны гарантии, что вы действительно настроены на покупку! Поэтому попросят перечислить аванс — $100—200. Как только это сделаете, телефон сразу отключат.

Что делать

Как только вам предлагают машину по заниженной стоимости и торопят с покупкой — отказывайтесь!

"Украинцы попадаются на аферы только по одной причине: потому что ищут шару, — уверен Олег Назаренко. — Но стоит помнить, что бесплатный сыр только в мышеловке".

Никогда не давайте аванс просто на руки, а тем более не отправляйте людям, которых вы не видели.

"Передачу аванса обязательно надо зафиксировать на бумаге, — говорит Ярослав Куц. — Это может быть обычная расписка, но с указанием всех данных! Должны быть паспортные данные продавца и покупателя, информация об автомобиле, дата и время оплаты аванса, его размер и общая стоимость машины и дата заключения основного договора купли-продажи. Желательно, чтобы такую расписку подписали очевидцы. Если их нет, можно снять передачу денег на видео".

Рынку – нет!

Еще Анатолий Ларин советует покупателям не ездить на авторынки.

"Из-за развития сайтов по продаже получилось так, что на авторынках продаются преимущественно нечестные автомобили — с отмотанными пробегами, после аварий или не обслуженные должным образом, — говорит эксперт. — Если же все-таки едете, берите с собой проверенного эксперта по машинам. Но на некоторые авторынки в Украине посредники автоэкспертов не пропускают! Все потому, что однажды специалист приехал на осмотр, обнаружил проблемы в машине и отказался их скрывать за взятку".

Схема №4: найден двойник

Обстановка на востоке Украины привела к появлению большого количества автомобилей-двойников. Аферисты угоняют или "отжимают" машины в зоне АТО. Затем находят в базе ГАИ транспортное средство такого же цвета и модели и подделывают номера и техпаспорт. В результате получается двойник. Мошенники перегоняют его в спокойные области Украины и выставляют на продажу по низкой цене. Случается, что двойники делают из машин, незаконно ввезенных на территорию Украины. Кстати, если ТС угнали и иностранец заявит в правоохранительные органы, такое авто попадет в базу Интерпола. В результате у вас могут просто изъять машину, а еще вы никогда не сможете ее продать. Чаще всего "грязные" авто продают по генеральной доверенности: такая форма не предусматривает процедуру проверки в сервисном центре МВД.

Вообще, продажа по доверенности — одна из популярных схем. Мошенники предлагают оформить у нотариуса доверенность на покупателя с правом распоряжаться авто. В дальнейшем они отзывают документ и подают машину в розыск. А еще аферисты могут продать по доверенности, а потом взять кредит под залог этого авто. Выплачивать его не будут, банк наложит арест на имущество и заберет его у вас. Кстати, если вы согласились купить машину без проверки в МВД, есть вероятность изначально получить "кредитное" авто. И долг придется погашать именно вам.

Что делать

Специалисты рекомендуют тщательно проверять машину перед покупкой и делать все официально.

"Если предлагают не идти в ГАИ, ссылаясь на нехватку времени или другие причины, — это должно насторожить", — говорит Олег Назаренко.

Сотрудники МРЭО не только проверят машину на наличие двойника, но также "пробьют" авто по судебным реестрам и базам кредитов.

"Хотите узнать подноготную непосредственно до переоформления? Обратитесь к независимым автоэкспертам", — говорит Анатолий Ларин.

Тем более что сейчас часто подделывают сервисные книги, отматывают пробег, перекрашивают битые авто, некачественно восстанавливают салон, чтобы скрыть следы износа…

"Если пренебрегать проверкой, можно купить машину после ДТП без подушек безопасности, — предупреждает Анатолий Ларин. — В лучшем случае такой автомобиль будет очень сложно продать, в худшем — новый владелец серьезно пострадает или даже может погибнуть, если попадет в аварию".

По словам эксперта, много подводных камней с машинами, импортированными из США.

"Случается, что посредники привозят авто, которые имели сильные повреждения, но продают как "не бита, не крашена", — рассказывает Ларин. — Чтобы проверить такое ТС, нужно делать юридическую проверку авто США. К счастью, в Америке на законодательном уровне фиксируется история каждой машины. Но чтобы получить доступ к информации, вам придется обратиться к автоэкспертам".

И опять доверенность!

Ни в коем случае не соглашайтесь покупать машину по генеральной доверенности!

"Во-первых, при такой сделке вы не будете законным собственником авто, ведь доверенность не является документом, подтверждающим покупку, — объясняет Ярослав Куц. — Во-вторых, любую доверенность действительно можно отозвать в любой момент и заявить, что вы угнали автомобиль".

Кроме того, нотариус не уполномочен проверять ТС по процедуре, предусмотренной в МРЭО.

Схема №5: внимание, перехват

Эта схема появилась недавно и отличается особой дерзостью. Жертвами становятся продавцы авто, которые выкладывают объявления о продаже в интернете. Проворачивают аферу два мошенника — "покупатель" и "полицейский". Первый звонит продавцу и договаривается о встрече. Осмотрев авто, псевдопокупатель заявляет, что готов завтра оформлять сделку. Сразу же после ухода "покупателя" звонит второй аферист. Он представляется сотрудником полиции и сообщает, что машина продавца попала в разработку к мошеннику, и в деталях описывает человека, который был сейчас на встрече. Затем "полицейский" рассказывает о плане перехвата и дает четкие руководства. А именно: завтра нужно позволить "покупателю" сесть за руль и прокатиться. В свою очередь, полиция обещает поймать афериста и даже вручить премию за помощь правоохранительным органам! На следующий день продавец отдает псевдопокупателю ключи, ведь думает, что у полиции все под контролем. А мошенник спокойно садится в машину и угоняет ее в неизвестном направлении.

Что делать

Если после просмотра машины вам позвонили, представились сотрудником полиции и рассказали описанную выше легенду, попросите его назвать свое имя, фамилию и должность. Спросите, в каком именно отделении он работает, а затем предложите лично прийти в участок. Если вы общаетесь с мошенником, он сразу бросит трубку! А если все по-настоящему — вам предложат подъехать, чтобы обсудить детали.

"В участке вам обязательно надо записаться в журнале посещений. Затем пообщайтесь со следователем, который ведет уголовное производство, и руководителем отдела, — говорит Ярослав Куц. — И лучше приходить со своим адвокатом".

Полиция: украинцы попадаются на старые схемы

Статистика преступлений, связанных с покупкой-продажей автомобилей, по-прежнему не радует, хотя людям регулярно раскрывают глаза на мошеннические схемы. В главном управлении Национальной полиции в Киеве нам сообщили, что за 2017—2018 годы в столице зарегистрировали более 100 преступлений, связанных с аферами в этой сфере. Но больше всего удивляет то, что украинцы попадаются на старые схемы. Например, 87 случаев были связаны с предоплатой: аферисты размещали в интернете объявления о продаже машины, а заинтересованным под разными предлогами предлагали скинуть на банковскую карту аванс. Еще 18 людей поверили в сообщение, гласящее, что они выиграли автомобиль, и заплатили мошенникам "госпошлину". А в конце прошлого года стали распространены обманы с растаможкой "евроблях" — аферисты обещали дешево и быстро растаможить машину, брали за это деньги, а затем бесследно исчезали. Таких случаев было зарегистрировано около 20. Раскрывать такие дела непросто: всего было раскрыто чуть более 30 преступлений. Задержаны 15 человек.

Как сообщали Українські Новини, в Украине стало в 10 раз больше растаможенных "евроблях".

Из-за "евроблях" регистрация импортных б/у авто выросла в 14 раз за февраль.

Растаможка "евроблях" принесла в госбюжет 13,6 млрд гривен