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30 апреля 2019, вторник, 20:50 602
Общество 2019-04-30T20:55:30+03:00
Українські Новини
Лед и пламя: в соцсетях бурно обсуждают самую эпичную серию "Игры престолов"

Лед и пламя: в соцсетях бурно обсуждают самую эпичную серию "Игры престолов"

В воскресенье, 28 апреля, телеканал HBO выпустил 3 серию 8 сезона легендарного сериала "Игра престолов". Уже сегодня утром сеть вовсю пестрит обсуждениями ее содержания и ключевых моментов. Одни зрители жаловались, что серия получилась слишком темной и ничего не было видно, другие - что смертей было слишком мало, однако все сходятся в одном - что эта битва в сериале получилась действительно самой эпичной. 

Осторожно, далее могут быть спойлеры!

Как сообщали Українські Новини, HBO показал первую серию заключительного сезона "Игры престолов" и соцсети "захватили" новые мемы о сериале.

Также Супрун рассказала историю Джона Сноу и о борьбе с "белыми ходоками".

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