Лед и пламя: в соцсетях бурно обсуждают самую эпичную серию "Игры престолов"

В воскресенье, 28 апреля, телеканал HBO выпустил 3 серию 8 сезона легендарного сериала "Игра престолов". Уже сегодня утром сеть вовсю пестрит обсуждениями ее содержания и ключевых моментов. Одни зрители жаловались, что серия получилась слишком темной и ничего не было видно, другие - что смертей было слишком мало, однако все сходятся в одном - что эта битва в сериале получилась действительно самой эпичной. \r\nОсторожно, далее могут быть спойлеры!\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, HBO показал первую серию заключительного сезона "Игры престолов" и соцсети "захватили" новые мемы о сериале.\r\nТакже Супрун рассказала историю Джона Сноу и о борьбе с "белыми ходоками".