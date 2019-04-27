На Шри-Ланке произошла масштабная перестрелка: 6 детей и 9 взрослых погибли

Полиция вступила в ожесточенную перестрелку с предполагаемыми боевиками-исламистами на востоке Шри-Ланки во время рейда, связанного с взрывами в прошлое воскресенье, которые унесли жизни более 250 человек. На месте перестрелки найдены тела 15 человек, в том числе шести детей, сообщает "Русская служба BBC".\r\nПолиция сообщила, что офицеры действовали по наводке, а вооруженная группа, на след которой они вышли в городе Калмунай, произвела три взрыва, после чего началась перестрелка. Это недалеко от родного города предполагаемого организатора взрывов в отелях и церквях, произошедших на Пасху.\r\nНа месте перестрелки обнаружены тела 15 человек, в том числе шести детей.\r\nВо время другого рейда были обнаружены взрывчатка и флаги "Исламского государства", которая взяла на себя ответственность за взрывы.\r\nРанее полиция и военные заявляли, что в перестрелке были убиты четверо вооруженных людей и один мирный житель. Также были убиты двое предполагаемых боевиков "Исламского государства".\r\nКак сообщали Українські Новини, количество жертв взрывов на Шри-Ланке уменьшилось почти на 100 человек.\r\nТакже на Шри-Ланке людей призвали готовиться к новым терактам.\r\nТем временем, "Исламское государство" взяло на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке.\r\nРанее на Шри-Ланке начались массовые похороны жертв взрывов.