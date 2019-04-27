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27 апреля 2019, суббота, 09:00 82
Азия 2019-04-27T09:30:02+03:00
Українські Новини
На Шри-Ланке произошла масштабная перестрелка: 6 детей и 9 взрослых погибли

На Шри-Ланке произошла масштабная перестрелка: 6 детей и 9 взрослых погибли

Полиция вступила в ожесточенную перестрелку с предполагаемыми боевиками-исламистами на востоке Шри-Ланки во время рейда, связанного с взрывами в прошлое воскресенье, которые унесли жизни более 250 человек. На месте перестрелки найдены тела 15 человек, в том числе шести детей, сообщает "Русская служба BBC".

Полиция сообщила, что офицеры действовали по наводке, а вооруженная группа, на след которой они вышли в городе Калмунай, произвела три взрыва, после чего началась перестрелка. Это недалеко от родного города предполагаемого организатора взрывов в отелях и церквях, произошедших на Пасху.

На месте перестрелки обнаружены тела 15 человек, в том числе шести детей.

Во время другого рейда были обнаружены взрывчатка и флаги "Исламского государства", которая взяла на себя ответственность за взрывы.

Ранее полиция и военные заявляли, что в перестрелке были убиты четверо вооруженных людей и один мирный житель. Также были убиты двое предполагаемых боевиков "Исламского государства".

Как сообщали Українські Новини, количество жертв взрывов на Шри-Ланке уменьшилось почти на 100 человек.

Также на Шри-Ланке людей призвали готовиться к новым терактам.

Тем временем, "Исламское государство" взяло на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке.

Ранее на Шри-Ланке начались массовые похороны жертв взрывов.

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