подписаться на рассылку
26.3 26.75
29.3 30
˟
26 апреля 2019, пятница, 18:18 1149
Общество 2019-04-26T22:00:03+03:00
Українські Новини
Старый Шулявский мост полностью демонтирован, началось строительство нового, - Кличко

Старый Шулявский мост полностью демонтирован, началось строительство нового, - Кличко

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба мэра
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба мэра

Строительство Шулявского путепровода продолжается, и город сделает все, чтобы оно продолжалось.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в комментарии журналистам, сообщает пресс-служба мэра.

"Сейчас конструкции старого Шулявского путепровода уже демонтированы, и начинается строительство нового путепровода. Насколько я знаю, к подрядчику выдвинул претензии Антимонопольный комитет, - отметил Кличко. - Но город сделает все возможное, чтобы ни в коем случае строительство не остановилось", - сказал мэр столицы.

Он добавил, что в случае, когда будут совершаться действия, которые могут повлечь приостановление работ по возведению моста, городская власть будет рассматривать их, как диверсию и работу в ущерб киевской общине.

"Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы строительство продолжалось. И надеемся, что все другие структуры будут поддерживать город и не тормозить процесс возведения такого важного для столицы инфраструктурного объекта", - отметил Виталий Кличко.

Больше новостей о: Виталий Кличко Шулявский мост

Архив
Новости
Украинские полярники рассказали, как будут праздновать Пасху 21:54
Инспектор по парковке в Киеве. Фото: facebook/davtyan.dmytro
В Киеве в тестовом режиме начали работать инспекторы по парковке 21:46
У Зеленского открестились от депутатов в Раде, которые его поддержали 21:29
Суд запретил работу комиссии по отбору кандидатов в судьи ЕСПЧ от Украины 21:15
Гройсман провел неформальную встречу с Зеленским 20:52
больше новостей
В Чистый четверг начнется лето: синоптик порадовала прогнозом 06:00 Карта
Рада запретила гражданам строить малые солнечные электростанции на земле 20:51
Сегодня Чистый четверг: главные традиции и народные приметы праздника 06:35
Сегодня Страстная пятница: народные поверья и запреты в скорбный день 05:51
С начала года фонд Марины Порошенко потратил 112 млн грн из госбюджета 07:11 Документ
больше новостей
С начала года фонд Марины Порошенко потратил 112 млн грн из госбюджета 07:11 Документ
ЦИК объявит результаты выборов 30 апреля 16:50 Исправлено
Рада запретила гражданам строить малые солнечные электростанции на земле 20:51
НАБУ будет расследовать препятствование руководством ГПУ расследованию против Манафорта 23:35
В Черкассах около 60 тыс. людей не могут подписать декларацию с врачом 09:13
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok