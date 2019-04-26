Старый Шулявский мост полностью демонтирован, началось строительство нового, - Кличко

Строительство Шулявского путепровода продолжается, и город сделает все, чтобы оно продолжалось.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в комментарии журналистам, сообщает пресс-служба мэра.

"Сейчас конструкции старого Шулявского путепровода уже демонтированы, и начинается строительство нового путепровода. Насколько я знаю, к подрядчику выдвинул претензии Антимонопольный комитет, - отметил Кличко. - Но город сделает все возможное, чтобы ни в коем случае строительство не остановилось", - сказал мэр столицы.

Он добавил, что в случае, когда будут совершаться действия, которые могут повлечь приостановление работ по возведению моста, городская власть будет рассматривать их, как диверсию и работу в ущерб киевской общине.

"Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы строительство продолжалось. И надеемся, что все другие структуры будут поддерживать город и не тормозить процесс возведения такого важного для столицы инфраструктурного объекта", - отметил Виталий Кличко.