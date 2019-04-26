Польша осудила упрощение выдачи паспортов РФ жителям "ЛДНР"

Министерство иностранных дел Польши осудило решение президента России Владимира Путина упростить процедуру выдачи паспортов РФ жителям оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Польши в Украине.

"Польша поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в признанных международным сообществом границах. Поэтому мы однозначно осуждаем осуществляемую Россией политику "паспортизации", которая уже использовалась российскими властями в случае других конфликтов. Считаем, что подписанный президентом Владимиром Путиным указ - который дает возможность получения жителями оккупированного Донбасса российского гражданства в упрощенном порядке - явно противоречит духу минских соглашений", - подчеркивают в министерстве.

В МИДе Польши отметили, что такие документы не могут быть действительными для путешествий.

Также в министерстве такое решение назвали попыткой дестабилизации Украины и посягательства на ее территориальную целостность.

"Принятие этого решения всего через несколько дней после президентских выборов, признанных соответствующими демократическим стандартам, является попыткой дестабилизации Украины и посягательства на ее территориальную целостность", - говорится в сообщении.

Польша вместе с группой членов Совбеза ООН призвала Россию прекратить действия, направленные на уничтожение усилий по урегулированию конфликта, и вернуть Украине возможность охвата контролем собственной территории.

"Обе стороны конфликта должны приложить все усилия, чтобы выполнить обязательства, взятые в рамках минских соглашений", - подчеркивает ведомство.

Как сообщали Українські Новини, Россия не считает нарушением "минских договоренностей" упрощение выдачи паспортов РФ на Донбассе.

Там временем, США назвали абсурдным указ Путина об упрощении выдачи паспортов РФ в "ЛДНР".

Также специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает решение России об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса нарушением "минских договоренностей".