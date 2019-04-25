Бойко назвал языковой закон "карательным и дискриминационным", запрещающим русский язык

Основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь", депутат Верховной Рады Украины Юрий Бойко, комментируя итоги голосования за законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" во втором чтении, назвал данный законопроект "карательным и дискриминационным", а также запрещающим русский язык.

Об этом говорится на официальном веб-сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Данная законодательная инициатива получила 278 голосов "за". "Оппозиционная платформа - За жизнь" голосовала против.

Юрий Бойко подчеркнул, что на самом деле это закон не о защите украинского языка, а о запрете русского. Он дискриминирует часть граждан Украины и поэтому должен быть отменен.

"Есть перечень статей, которые были нарушены, когда рассматривался этот законопроект, и мы будем обращаться в Конституционный Суд. Мы уже подготовили конституционное представление. Я уверен, что суд должен отменить этот карательный закон. Это позволит избежать дискриминации части наших граждан, части украинцев", - подчеркнул оппозиционный политик.

"Этот парламент абсолютно недееспособен, он принимает законы, которые не имеют ничего общего с тем, что нужно людям. Именно поэтому данному составу Верховной Рады Украины доверяют лишь 4% граждан. Каждый месяц нахождения парламентариев в своих креслах ухудшает состояние государства. Верховная Рада — главная проблема нашей страны. Президент уходит, должен уйти и парламент", - сказал Юрий Бойко.