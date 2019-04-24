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Круглый стол: "Штабная кухня: как сработали команды обоих кандидатов во втором туре?"

24 апреля 2019, среда, 12:03 1004
Жизнь 2019-04-24T12:04:12+03:00
Українські Новини
Певицу Maruv снова обокрали в аэропорту Киева

Певицу Maruv снова обокрали в аэропорту Киева

Певицу Maruv вновь обокрали в украинском аэропорту. Артистка предполагает, что это сделали сотрудники компании "Международные авиалинии Украины". Об этом она сообщила в своем Instagram.

По ее словам в Instagram, сотрудники авиакомпании вскрыли ее багаж и украли вещи. Также оба чемодана оказались сломаны.

"Второй раз я лечу вашей авиакомпанией, и у меня второй раз вскрывают чемодан и крадут оттуда вещи", — написала Maruv.

Как сообщали Українські Новини, в аэропорту "Борисполь" украли "драгоценности" из чемодана MARUV.

Тем временем, MARUV сразу после получения статуэток украинской премии YUNA-2019 уехала в Россию.

Ранее Maruv получила в России награду "Прорыв года".

Также MARUV рассказала о гастролях в Россию.

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