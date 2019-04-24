Певицу Maruv снова обокрали в аэропорту Киева

Певицу Maruv вновь обокрали в украинском аэропорту. Артистка предполагает, что это сделали сотрудники компании "Международные авиалинии Украины". Об этом она сообщила в своем Instagram.\r\nПо ее словам в Instagram, сотрудники авиакомпании вскрыли ее багаж и украли вещи. Также оба чемодана оказались сломаны.\r\n"Второй раз я лечу вашей авиакомпанией, и у меня второй раз вскрывают чемодан и крадут оттуда вещи", — написала Maruv.\r\nКак сообщали Українські Новини, в аэропорту "Борисполь" украли "драгоценности" из чемодана MARUV.\r\nТем временем, MARUV сразу после получения статуэток украинской премии YUNA-2019 уехала в Россию.\r\nРанее Maruv получила в России награду "Прорыв года".\r\nТакже MARUV рассказала о гастролях в Россию.