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23 апреля 2019, вторник, 23:00 576
Силовые структуры 2019-04-23T23:01:21+03:00
Українські Новини
В Бердянске несовершеннолетних принуждали сниматься в порнографии

В Бердянске несовершеннолетних принуждали сниматься в порнографии

Прокуратура начала расследование по фактам принуждения несовершеннолетних к съемкам в порнографии и ее распространении в Запорожской области

Бердянская местная прокуратура начала расследование по фактам принуждения несовершеннолетних к съемкам в порнографии и ее распространении в Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, на одном из информационных сайтов Бердянска опубликовали информацию, что на канале в мессенджере Telegram распространяют детскую порнографию.

"По результатам изучения указанной информации ювенальным прокурором составлен рапорт о внесении вышеуказанных сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований и прокурором внесены соответствующие сведения", - говорится в сообщении.

Расследование начато по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 301 Уголовного кодекса (принуждение несовершеннолетних к участию в создании произведений, изображений или кино- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера).

Материалы уголовного производства и скриншоты с выявленной в Интернете страницы в социальных сетях направлены по подследственности в полицию Бердянска для дальнейшего расследования.

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