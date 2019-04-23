В Бердянске несовершеннолетних принуждали сниматься в порнографии

Прокуратура начала расследование по фактам принуждения несовершеннолетних к съемкам в порнографии и ее распространении в Запорожской областиБердянская местная прокуратура начала расследование по фактам принуждения несовершеннолетних к съемкам в порнографии и ее распространении в Запорожской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области, передают Українськi Новини.\r\nПо данным ведомства, на одном из информационных сайтов Бердянска опубликовали информацию, что на канале в мессенджере Telegram распространяют детскую порнографию.\r\n"По результатам изучения указанной информации ювенальным прокурором составлен рапорт о внесении вышеуказанных сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований и прокурором внесены соответствующие сведения", - говорится в сообщении.\r\nРасследование начато по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 301 Уголовного кодекса (принуждение несовершеннолетних к участию в создании произведений, изображений или кино- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера).\r\nМатериалы уголовного производства и скриншоты с выявленной в Интернете страницы в социальных сетях направлены по подследственности в полицию Бердянска для дальнейшего расследования.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Кривом Роге накрыли сеть онлайн-порностудий.\r\nРанее в Киеве "накрыли" онлайн-порностудию.\r\nРанее в Кривом Роге разоблачили онлайн-порностудию, где работали студентки и несовершеннолетние.