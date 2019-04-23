В Днипре за один день "минировали" два вокзала и райсовет

Сотрудники Национальной полиции во вторник начали расследовать ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала, автовокзала и Соборного районного совета в Днипре.

Об этом Українським Новинам сообщило управление Нацполиции в Днепропетровской области.

Сообщается, что неизвестный позвонил на линию "102" и сообщил о нахождении взрывчатки в зданиях.

На всех объектах специалисты экстренных служб не обнаружили взрывоопасные или подозрительные предметы.

Работа железнодорожного вокзала и автовокзала возобновлена.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, ранее полиция начала расследовать ложное сообщение о минировании аэропорта "Днепропетровск".

Также суд в центре Днипра "заминировали", полиция начала расследование.

10 апреля сотрудники полиции проверяли информацию о минировании здания Киевской городской государственной администрации.