В Днипре за один день "минировали" два вокзала и райсовет

Сотрудники Национальной полиции во вторник начали расследовать ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала, автовокзала и Соборного районного совета в Днипре.\r\nОб этом Українським Новинам сообщило управление Нацполиции в Днепропетровской области.\r\nСообщается, что неизвестный позвонил на линию "102" и сообщил о нахождении взрывчатки в зданиях.\r\nНа всех объектах специалисты экстренных служб не обнаружили взрывоопасные или подозрительные предметы.\r\nРабота железнодорожного вокзала и автовокзала возобновлена.\r\nОткрыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее полиция начала расследовать ложное сообщение о минировании аэропорта "Днепропетровск".\r\nТакже суд в центре Днипра "заминировали", полиция начала расследование.\r\n10 апреля сотрудники полиции проверяли информацию о минировании здания Киевской городской государственной администрации.