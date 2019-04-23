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23 апреля 2019, вторник, 14:57 711
Жизнь 2019-04-23T15:02:48+03:00
Українські Новини
В Великую среду в Киеве потеплеет до 22 градусов

В Великую среду в Киеве потеплеет до 22 градусов

Погода. Фото: pixabay.com
Погода. Фото: pixabay.com

24 апреля в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +20…+22 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +14…+21 градус.

В Карпатах без осадков, температура ночью -1…+4 градуса, днем +6…+11 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +17…+19 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Сваляве небольшой дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +18…+20 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, в Житомирской области +1…+6 градусов, днем +17…+23 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+8 градусов, днем +16…+23 градуса.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +16…+23 градуса.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +16…+21 градус, в Одесской области +14…+19 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +16…+18 градусов.

Великая среда - один из дней Страстной седьмицы накануне Пасхи.

Как сообщали Українські Новини, Гидрометцентр предупреждал о сильных заморозках в пятницу и на выходных.

Также в Украине объявили І уровень опасности и сильные дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю.

В то же время ранее сообщалось, что с Вербного воскресенья погода испортится.

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