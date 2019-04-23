В Великую среду в Киеве потеплеет до 22 градусов

24 апреля в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +14…+21 градус.\r\nВ Карпатах без осадков, температура ночью -1…+4 градуса, днем +6…+11 градусов.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +17…+19 градусов.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +16…+18 градусов.\r\nВ Сваляве небольшой дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +18…+20 градусов.\r\nНа севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, в Житомирской области +1…+6 градусов, днем +17…+23 градуса.\r\nВ центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+8 градусов, днем +16…+23 градуса.\r\nНа востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +16…+23 градуса.\r\nНа юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +16…+21 градус, в Одесской области +14…+19 градусов.\r\nВ Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +15…+20 градусов.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +16…+18 градусов.\r\nВеликая среда - один из дней Страстной седьмицы накануне Пасхи.\r\nКак сообщали Українські Новини, Гидрометцентр предупреждал о сильных заморозках в пятницу и на выходных.\r\nТакже в Украине объявили І уровень опасности и сильные дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю.\r\nВ то же время ранее сообщалось, что с Вербного воскресенья погода испортится.