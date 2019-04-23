Антициклон Leonore принесет жару и штормовой ветер: синоптик дала прогноз на Страстную неделю

Хотя по ночам на поверхности грунта наблюдаются заморозки, на Страстную неделю в Украину придет антициклон Leonore, который принесет в Украину солнечную погоду.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По словам синоптика, температура воздуха во вторник составит +12 +17 градусов.

На западе Украины южный и юго-восточный ветер будет сильным, до штормовых значений.

"Заморозки отступают, разве ближайшей ночью местами в западных областях есть вероятность небольших", - сообщиал Диденко.

В Киеве во вторник 23 апреля ожидается солнечная теплая погода с температурой воздуха +16 +18 градусов.

"На Страстной неделе тепло в Украине будет набирать обороты, столбики термометров будут достигать и превышать 20 градусов. Важная неделя и для работы, и для мыслей, и для вынесения мусора, и для совести", - предупредила синоптик.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, Гидрометцентр предупреждал о сильных заморозках в пятницу и на выходных.

Также в Украине объявили І уровень опасности и сильные дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю.

В то же время ранее сообщалось, что с Вербного воскресенья погода испортится.

В понедельник началась Страстная неделя: история, основные традиции и запреты.