ПУМБ повысил лояльность в отношении финансирования агропредприятий малого бизнес

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) повысил лояльность в отношении финансирования агропредприятий малого бизнеса.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

Отныне агропроизводители, которые занимаются выращиванием биржевых культур (пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, соя, рапс), смогут воспользоваться финансовым предложением на пополнение оборотных средств от ПУМБ на улучшенных условиях предоставления залога.

Так, максимально возможную сумму лимита кредитования, не покрытую твердым залогом (техника, недвижимость), увеличено с 2 до 5 млн. грн. Благодаря новым условиям агропредприятие сможет получить финансирование в размере до 5 млн. грн. только под залог будущего урожая (оформляется без нотариального удостоверения), либо – большую сумму кредита с меньшим покрытием твердой залогом. Например, получить кредит в сумме 10 млн. грн. в ПУМБ станет возможным под технику залоговой стоимостью всего в 5 млн. грн. Новые условия призваны значительно упростить процесс кредитования и уменьшить расходы на оформление залога для клиентов.

Как сообщали Українські Новини, ПУМБ уже несколько лет подряд входит в ТОП-3 лучших украинских банков для агробизнеса.

Это свидетельствует о его значительной экспертизе в данной сфере и позволяет понимать потребности агроклиентов, а потому быть более гибкими и лояльными к залогу.