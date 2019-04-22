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22 апреля 2019, понедельник, 08:45 17
Азия 2019-04-22T08:45:55+03:00
Українські Новини
Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке достигло 290 человек

Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке достигло 290 человек

Взрывы на Шри-Ланке. Фото: infobae.com
Взрывы на Шри-Ланке. Фото: infobae.com

В результате серии взрывов в Шри-Ланке, которые прогремели на католическую Пасху в церквях и отелях, погибло уже, по меньшей мере, 290 человек.

Об этом сообщает ВВС.

Издание отмечает, что около 500 человек получили ранения, а среди погибших - десятки иностранцев.

По информации полиции, осуществлено 24 ареста, однако власти еще не установили, кто совершил эти нападения.

Как сообщали Українськi Новини, на Шри-Ланке произошло еще 2 взрыва: количество жертв достигло 190 человек.

Также МИД проверял, были ли украинцы среди погибших и пострадавших на Шри-Ланке. Позже МИД сообщил, что пострадавших украинцев от серии взрывов на Шри-Ланке нет. Ранее СМИ сообщали о 262 погибших. 

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