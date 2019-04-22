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22 апреля 2019, понедельник, 08:21 1791
Происшествия 2019-04-22T08:23:57+03:00
Українські Новини
В Киеве Lanos влетел в остановку с людьми: есть пострадавшие

В Киеве Lanos влетел в остановку с людьми: есть пострадавшие

Вечером в воскресенье, 21 апреля, в Киеве на проспекте Победы произошла авария с участием пешеходов. Автомобиль Daewoo Lanos влетел в остановку и сбил людей, которые ожидали общественный транспорт. Информация об этом появилась около 21:00.

В данный момент на месте дежурит экипаж патрульной полиции. Об этом с места события сообщает Информатор.

По предварительной информации, автомобиль Daewoo Lanos врезался в остановку, на которой находились люди. Якобы у автомобиля на большой скорости лопнуло правое переднее колесо и он не справился с управлением. После столкновения автомобиль проехал еще некоторое расстояние, прежде чем остановился в крайней правой полосе. В результате произошедшего травмы получили два человека.

На место происшествия прибыли карета скорой помощи и экипаж патрульной полиции. Медики госпитализировали всех пострадавших. Никакой информации о тяжести травм пока нет — полицейские отказались комментировать произошедшее. Однако на данный момент оба потерпевших живы. Патрульные ждут прибытия следственно-оперативной группы, которая займется выяснением обстоятельств произошедшего. В частности, им предстоит выяснить состояние, в котором находился водитель Lanos и скорость, с которой он ехал.

Наезд на людей на остановке. Фото: Информатор.Наезд на людей на остановке. Фото: Информатор.

Напомним, в Киеве мужчина угнал патрульный автомобиль и сбил полицейского.

 

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