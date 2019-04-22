Под Ровно избирателям дарили подарки члены избиркома

Члены участковой избирательной комиссии в селе Панталия (Дубнский район, Ривненская область) 21 апреля на выборах Президента раздавали подарки избирателям, которые впервые принимали участие в выборах.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Комитета избирателей Украины в Ривненской области.\r\nПо его словам, сувениры в виде блокнотов и ручек давали новичкам после того, как они проголосуют.\r\nПодарки члены избиркома приобрели за свой счет.\r\nКак сообщали Українські Новини, члены участковой избирательной комиссии в селе Грабив (Ривненский район, Ривненская область) 31 марта на выборах Президента раздавали шоколад избирателям, которые впервые принимали участие в выборах.\r\nТакже глава избирательного участка в Луганской области получила сообщение с угрозами.\r\nВо втором туре проголосовали 62,07% избирателей.