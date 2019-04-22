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22 апреля 2019, понедельник, 02:32 2202 Обновляется
Выборы 2019-04-22T02:33:00+03:00
Українські Новини
Подсчитано почти 41% бюллетеней: разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился

Подсчитано почти 41% бюллетеней: разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился

Зеленский и Порошенко
Зеленский и Порошенко

73,20% избирателей проголосовали во втором туре выборов Президента 21 апреля за руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, а 24,46% - за действующего главу государства Петра Порошенко по подсчету 40,88%  электронных протоколов.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "Выборы" в Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Данные обновляются.

Зеленский лидирует во всех областях Украины кроме Львовской.

Результаты выборов должны быть установлены ЦИКом не позднее 1 мая на основании оригиналов бумажных протоколов окружных избирательных комиссий о голосовании граждан на участках.

Инаугурация избранного Президента должна состояться не позднее 31 мая.

Он официально приступит к исполнению своих обязанностей, когда на торжественном заседании Верховной Рады примет присягу украинскому народу.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа" и после объявления exit-poll дал первое обещание.

Также Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время и намерен защищать украинский язык.

Кроме того, Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.

Тем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскомусильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.

Также Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой.

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