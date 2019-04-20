Началось голосование во втором туре выборов Президента

Сегодня, в 23:00 по киевскому времени, в Австралии начал работу первый избирательный участок #900001 в посольстве Украины. Об этом сообщает "Европейская правда".

Так, сообщается, что участки зарубежного избирательного округа на выборах президента Украины начинают работу в 8:00 по местному времени.

Отмечается, что первыми свои голоса за будущего Президента Украины начали отдавать избиратели, зарегистрированные в Австралии и Новой Зеландии. Избирательный участок, созданный при посольстве Украины в столице Австралии Канберре, открылся в 8:00 по местному времени (23:00 по киевскому времени 20 апреля). Голосование на нем продлится до 20:00 (11:00 по киевскому времени 21 апреля).

Ранее посольство призвало всех украинцев Австралии принять участие в выборах Президента.

Как сообщали Українські Новини, перед выборами 20 апреля в Украине наступил "день тишины".

Тем временем, в избирательный бюллетень на второй тур выборов Президента 21 апреля включены руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский и действующий Президент Петр Порошенко. По итогам голосования победит тот из них, кто получит больше голосов избирателей.