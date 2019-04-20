В "день тишины" в полицию поступило почти уже 200 заявлений о нарушениях

С начала "дня тишины" по состоянию на 18:00 в полицию поступило 201 заявление о нарушениях избирательного законодательства.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, передают Українськi Новини.

По его словам, чаще всего заявления касались фактов незаконной агитации (139 заявлений).

Также поступило по 2 заявления о подкупе избирателей и нарушении избирательного процесса.

По полученным сообщениям полиция открыла 1 уголовное производство по ст. 346 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении общественного или государственного деятеля) и составила 8 административных протоколов.

Остальные заявления проверяются, правовая квалификация по ним будет дана позже.

Также Тракало сообщил, что полиция взяла под охрану 199 окружных и 29 888 участковых избирательных комиссий.

Правопорядок непосредственно на участковых избиркомах обеспечивает более 40 тыс. правоохранителей.

Еще более 480 полицейских привлечены к охране окружных избиркомов.

Всего с начала избирательной кампании территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 9 540 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Было открыто 391 уголовное производство и составлено 818 админпротоколов о совершении административных правонарушений.

Тракало сообщил, что больше всего заявлений о нарушениях в "день тишині" поступало в Киеве (36), Днепропетровской (25), Донецкой (15), Полтавской (16) и Одесской (14) областях.

Напомним, что распространение СМИ информации о результатах социологических опросов о кандидатах в Президенты запрещено еще с 19 апреля, а результаты экзитполов во втором туре президентских выборов 21 апреля разрешено обнародовать только по завершении голосования.

Как сообщали Українськi Новини, во многих городах осталась скрытая агитация обоих кандидатов и Тимошенко.

Визбирательный бюллетень на второй тур выборов Президента 21 апреля включены руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский и действующий Президент Петр Порошенко. По итогам голосования победит тот из них, кто получит больше голосов избирателей.

Сегодня, в "день тишины" канал "1+1" снова покажет программы с Зеленским. Перед первым туром выборов телеканал сделал аналогично, заявив, что передачи с участием Зеленского – не предвыборная агитация.

В свою очередь Порошенко появился на молебне в центре Киева в "день тишины"перед первым туром выборов Президента. Также в первом туре Порошенко открыл в "день тишины" новый поезд в Мариуполь.

При этом МВД предостерегало кандидатов в Президенты от появления в СМИ в "день тишины".