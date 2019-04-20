В "день тишины" в полицию поступило почти уже 200 заявлений о нарушениях

С начала "дня тишины" по состоянию на 18:00 в полицию поступило 201 заявление о нарушениях избирательного законодательства.\r\nОб этом на своей странице в социальной сети Facebook написал спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, передают Українськi Новини.\r\nПо его словам, чаще всего заявления касались фактов незаконной агитации (139 заявлений).\r\nТакже поступило по 2 заявления о подкупе избирателей и нарушении избирательного процесса.\r\nПо полученным сообщениям полиция открыла 1 уголовное производство по ст. 346 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении общественного или государственного деятеля) и составила 8 административных протоколов.\r\nОстальные заявления проверяются, правовая квалификация по ним будет дана позже.\r\nТакже Тракало сообщил, что полиция взяла под охрану 199 окружных и 29 888 участковых избирательных комиссий.\r\nПравопорядок непосредственно на участковых избиркомах обеспечивает более 40 тыс. правоохранителей.\r\nЕще более 480 полицейских привлечены к охране окружных избиркомов.\r\nВсего с начала избирательной кампании территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 9 540 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.\r\nБыло открыто 391 уголовное производство и составлено 818 админпротоколов о совершении административных правонарушений.\r\nТракало сообщил, что больше всего заявлений о нарушениях в "день тишині" поступало в Киеве (36), Днепропетровской (25), Донецкой (15), Полтавской (16) и Одесской (14) областях.\r\nНапомним, что распространение СМИ информации о результатах социологических опросов о кандидатах в Президенты запрещено еще с 19 апреля, а результаты экзитполов во втором туре президентских выборов 21 апреля разрешено обнародовать только по завершении голосования.\r\nКак сообщали Українськi Новини, во многих городах осталась скрытая агитация обоих кандидатов и Тимошенко.\r\nВизбирательный бюллетень на второй тур выборов Президента 21 апреля включены руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский и действующий Президент Петр Порошенко. По итогам голосования победит тот из них, кто получит больше голосов избирателей.\r\nСегодня, в "день тишины" канал "1+1" снова покажет программы с Зеленским. Перед первым туром выборов телеканал сделал аналогично, заявив, что передачи с участием Зеленского – не предвыборная агитация. \r\nВ свою очередь Порошенко появился на молебне в центре Киева в "день тишины"перед первым туром выборов Президента. Также в первом туре Порошенко открыл в "день тишины" новый поезд в Мариуполь. \r\nПри этом МВД предостерегало кандидатов в Президенты от появления в СМИ в "день тишины".