Полиция задержала ложного "минера" Центрального железнодорожного вокзала в Киеве

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.\r\nОб этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции Киева, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, "минером" оказался 29-летний житель поселка Калиновка (Киевская область).\r\nПо словам полицейских, мужчина находился в нетрезвом состоянии.\r\nСогласно сообщению, в субботу в полицию позвонил неизвестный и сообщил о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.\r\nНа место немедленно выехала следственно-оперативная группа, наряды патрульной полиции, взрывотехники и кинологи.\r\nИз здания вокзала были эвакуированы 950 пассажиров и сотрудников.\r\nВ ходе проверки никаких взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в декабре 2018 поступило сообщение о минировании центрального ж\/д вокзала в столице, но оно оказалось ложным.\r\nТем временем полиция открыла три дела по статье "теракт" в первый тур день президентских выборов