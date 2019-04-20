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20 апреля 2019, суббота, 18:59 913
Силовые структуры 2019-04-20T21:00:02+03:00
Українські Новини
Полиция задержала ложного "минера" Центрального железнодорожного вокзала в Киеве

Полиция задержала ложного "минера" Центрального железнодорожного вокзала в Киеве

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции Киева, передают Українськi Новини.

Согласно ему, "минером" оказался 29-летний житель поселка Калиновка (Киевская область).

По словам полицейских, мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Согласно сообщению, в субботу в полицию позвонил неизвестный и сообщил о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, наряды патрульной полиции, взрывотехники и кинологи.

Из здания вокзала были эвакуированы 950 пассажиров и сотрудников.

В ходе проверки никаких взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2018 поступило сообщение о минировании центрального ж/д вокзала в столице, но оно оказалось ложным.

Тем временем полиция открыла три дела по статье "теракт" в первый тур день президентских выборов

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