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20 апреля 2019, суббота, 17:13 457
Силовые структуры 2019-04-20T17:22:34+03:00
Українські Новини
В Киеве задержали разыскиваемого россиянина при попытке вылететь в Израиль

В Киеве задержали разыскиваемого россиянина при попытке вылететь в Израиль

Пограничники задержали в Киеве разыскиваемого за мошенничество гражданина России при попытке вылететь в Израиль.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы пропускного пункта "Киев", передают Українськi Новини.

"Сегодня утром пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" во время осуществления мер контроля обнаружили мужчину, который находился в международном розыске за мошенничество", - сказано в нем.

Задержанный гражданин РФ пытался выехать в Тель-Авив.

Он передан сотрудникам полиции.

Как сообщали Українськi Новини, в марте полиция задержала объявленного в международный розыск по подозрению убийстве 5 человек гражданина России в Харьковской области.

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