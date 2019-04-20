В Киеве задержали разыскиваемого россиянина при попытке вылететь в Израиль

Пограничники задержали в Киеве разыскиваемого за мошенничество гражданина России при попытке вылететь в Израиль.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы пропускного пункта "Киев", передают Українськi Новини.

"Сегодня утром пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" во время осуществления мер контроля обнаружили мужчину, который находился в международном розыске за мошенничество", - сказано в нем.

Задержанный гражданин РФ пытался выехать в Тель-Авив.

Он передан сотрудникам полиции.

Как сообщали Українськi Новини, в марте полиция задержала объявленного в международный розыск по подозрению убийстве 5 человек гражданина России в Харьковской области.