В Киеве задержали разыскиваемого россиянина при попытке вылететь в Израиль

Пограничники задержали в Киеве разыскиваемого за мошенничество гражданина России при попытке вылететь в Израиль.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы пропускного пункта "Киев", передают Українськi Новини.\r\n"Сегодня утром пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" во время осуществления мер контроля обнаружили мужчину, который находился в международном розыске за мошенничество", - сказано в нем.\r\nЗадержанный гражданин РФ пытался выехать в Тель-Авив.\r\nОн передан сотрудникам полиции.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в марте полиция задержала объявленного в международный розыск по подозрению убийстве 5 человек гражданина России в Харьковской области.