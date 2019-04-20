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20 апреля 2019, суббота, 16:27 297
Технологии 2019-04-20T17:00:01+03:00
Українські Новини
Microsoft изобрели шлемы с виртуальной реальностью для людей с нарушениями зрения

Microsoft изобрели шлемы с виртуальной реальностью для людей с нарушениями зрения

Разработчики компании Microsoft разработали набор функций для шлемов виртуальной реальности для пользователей с нарушениями зрения, чтобы облегчить восприятие виртуального мира. Об этом сообщается на сайте компании, набор включает в себя 14 функций, в том числе повышения контраста и выделения краев, а также звуковую инструкцию объектов и действий.

Серийные VR-шлемы позволяют воспринимать виртуальный мир двумя способами — через зрение и слух. При этом звуковое сопровождение в виртуальной реальности является вспомогательным и не может заменить визуальное для пользователей, имеющих серьезные нарушения зрения. Кроме того, в отличие от обычных операционных систем, программное обеспечение шлемов виртуальной реальности не поддерживает специальные функции для людей с ограниченными возможностями.

Разработчики под руководством Эндрю Уилсона из исследовательского подразделения Microsoft создали алгоритм, позволяющий использовать вспомогательные функции для слабовидящих людей с обычными программами для VR-шлемов.

Девять функции реализованы в виде плагина, который можно использовать с любыми приложениями для шлемов HTC Vive. Еще пять функций требуют более полной интеграции с программным обеспечением.

Часть функций, доступных в виде плагина, позволяют увеличивать изображение или проводить другие визуальные манипуляции, например, повышать яркость и контраст, а также затемнять периферийные части поля зрения. Другие же используют более сложные механизмы и позволяют, например, выделять контуры объектов и зачитывать текст. Более сложные функции, которые разработчикам приложений необходимо интегрировать самостоятельно, включают в себя распознавание объектов и зачитывания содержания сцены, нанесения визуальных линий, подсветка определенных объектов, а также перекраска предметов разных цветов, которые находятся рядом.

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