Мююлер рассказал, как из программы партии Трампа исчесзло "предоставление Украине летального оружия"

В своем отчете о вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов Америки 2016 года спецпрокурор Роберт Мюллер описал, как из официальной программы Республиканской партии перед выборами исключили фразу о "предоставлении Украине летального оружия". Об этом всем говорится в обнародованном 18 апреля отчете Роберта Мюллера — спецпрокурора США, который расследовал российское вмешательство в выборы США и вероятный заговор Дональда Трампа с Кремлем.\r\nТогда это вызвало скандал среди республиканцев, поскольку между командой кандидата и членами Комитета по вопросам формирования программы во время съезда Республиканской партии в Кливленде достигли договоренности, что изменения вносятся только если текст "категорически противоречит взглядам Трампа".\r\nТогда советник штаба кандидата по нацбезопасности Джефри Гордон отметил, что на встрече 31 марта 2016-го года он лично слышал, как Трамп сказал: "Ответственными за помощь Украине должны быть прежде всего европейцы, отношения между США и Россией должны быть улучшены, а он не хочет начинать Третью мировую из-за этого региона".\r\nОстальные члены команды Трампа сказали, что сами не слышали от кандидата таких слов, но полагаются на память коллеги. Гордон уточнил, что говорил с Трампом при подготовке съезда, однако следователи обнаружили: с телефона Гордона не звонили Трампу напрямую.\r\nСогласно отчету Мюллера другой сопредседатель штаба Трампа считал требование Джефри Гордона убрать фразу о летальном оружии нарушением предварительной договоренности о том, при каких обстоятельствах надо менять официальную программу партии.\r\nОтвечая на вопрос следствия об этом эпизоде, американский президент отметил, что «не помнит, что был задействован в процессе изменения текста программы Республиканской партии». В конце концов вместо "летального оружия" официальный документ содержал формулировку о "соответствующей помощи" Украине.\r\nПредоставление летальной оружия Украина в программе предложила Даян Денман, делегат из Техаса от Теда Круза, и член подкомитета по вопросам национальной безопасности Комитета по формированию платформы Республиканской партии.\r\nКак сообщали Українські Новини, США может предоставить Украине дополнительное летальное оружие для защиты от России.\r\nПорошенко назвал корабли НАТО в Черном море фактором стабилизации. Тем временем НАТО значительно увеличило интенсивность захода военных кораблей в Черное море.\r\nТакже Кабинет Министров одобрил проект указа Президента об утверждении годовой национальной программы под эгидой комиссии "Украина - Организация Североатлантического договора (НАТО)" на 2019 год.