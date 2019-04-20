Мююлер рассказал, как из программы партии Трампа исчесзло "предоставление Украине летального оружия"

В своем отчете о вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов Америки 2016 года спецпрокурор Роберт Мюллер описал, как из официальной программы Республиканской партии перед выборами исключили фразу о "предоставлении Украине летального оружия". Об этом всем говорится в обнародованном 18 апреля отчете Роберта Мюллера — спецпрокурора США, который расследовал российское вмешательство в выборы США и вероятный заговор Дональда Трампа с Кремлем.

Тогда это вызвало скандал среди республиканцев, поскольку между командой кандидата и членами Комитета по вопросам формирования программы во время съезда Республиканской партии в Кливленде достигли договоренности, что изменения вносятся только если текст "категорически противоречит взглядам Трампа".

Тогда советник штаба кандидата по нацбезопасности Джефри Гордон отметил, что на встрече 31 марта 2016-го года он лично слышал, как Трамп сказал: "Ответственными за помощь Украине должны быть прежде всего европейцы, отношения между США и Россией должны быть улучшены, а он не хочет начинать Третью мировую из-за этого региона".

Остальные члены команды Трампа сказали, что сами не слышали от кандидата таких слов, но полагаются на память коллеги. Гордон уточнил, что говорил с Трампом при подготовке съезда, однако следователи обнаружили: с телефона Гордона не звонили Трампу напрямую.

Согласно отчету Мюллера другой сопредседатель штаба Трампа считал требование Джефри Гордона убрать фразу о летальном оружии нарушением предварительной договоренности о том, при каких обстоятельствах надо менять официальную программу партии.

Отвечая на вопрос следствия об этом эпизоде, американский президент отметил, что «не помнит, что был задействован в процессе изменения текста программы Республиканской партии». В конце концов вместо "летального оружия" официальный документ содержал формулировку о "соответствующей помощи" Украине.

Предоставление летальной оружия Украина в программе предложила Даян Денман, делегат из Техаса от Теда Круза, и член подкомитета по вопросам национальной безопасности Комитета по формированию платформы Республиканской партии.

Как сообщали Українські Новини, США может предоставить Украине дополнительное летальное оружие для защиты от России.

Порошенко назвал корабли НАТО в Черном море фактором стабилизации. Тем временем НАТО значительно увеличило интенсивность захода военных кораблей в Черное море.

Также Кабинет Министров одобрил проект указа Президента об утверждении годовой национальной программы под эгидой комиссии "Украина - Организация Североатлантического договора (НАТО)" на 2019 год.