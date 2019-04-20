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20 апреля 2019, суббота, 14:59 628
Европа 2019-04-20T15:56:45+03:00
Українські Новини
В аэропортах Бельгии отныне пишут Kyiv вместо Kiev

В аэропортах Бельгии отныне пишут Kyiv вместо Kiev

Табло в аэропорте Бельгии. Фото: facebook/UkrainianEmbassyBelgium
Табло в аэропорте Бельгии. Фото: facebook/UkrainianEmbassyBelgium

В Бельгии аэропорты изменили написание названия столицы Украины на Kyiv, вместо российского аналога Кiev. Об этом сообщает посольство Украины в Бельгии на своей странице в Faсebook.

"Хорошие новости из Королевства Бельгия. Бельгийские аэропорты присоединились к кампании CorrectUA, и теперь вы можете увидеть прилеты самолетов из города Kyiv, а не Кiev", — говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, еще один международный аэропорт перешел с названия Kiev на Kyiv.

Тем временем, в столице Литвы аэропорт поменял названия городов "Kiev и Lvov" на правильные "Kyiv и Lviv".

6 марта аэропорт Вильнюса начал использовать правильное написание украинских городов Kyiv и Lviv.

Ранее МИД начал бороться с неправильным написанием слова Киев на английском.

Тем временем в авиакомпании МАУ отказались менять название столицы с "Kiev" на украинское "Kyiv".

В феврале Kyiv вместо Kiev писали уже 7 аэропортов мира.

Также украинцы объяснили Маску, как правильно на английском пишется "Киев".

Больше новостей о: Украина Бельгия Посольство Английский язык Латиница аэропорты Kiev Kyiv правильное написание

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