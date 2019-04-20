В аэропортах Бельгии отныне пишут Kyiv вместо Kiev

В Бельгии аэропорты изменили написание названия столицы Украины на Kyiv, вместо российского аналога Кiev. Об этом сообщает посольство Украины в Бельгии на своей странице в Faсebook.

"Хорошие новости из Королевства Бельгия. Бельгийские аэропорты присоединились к кампании CorrectUA, и теперь вы можете увидеть прилеты самолетов из города Kyiv, а не Кiev", — говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, еще один международный аэропорт перешел с названия Kiev на Kyiv.

Тем временем, в столице Литвы аэропорт поменял названия городов "Kiev и Lvov" на правильные "Kyiv и Lviv".

6 марта аэропорт Вильнюса начал использовать правильное написание украинских городов Kyiv и Lviv.

Ранее МИД начал бороться с неправильным написанием слова Киев на английском.

Тем временем в авиакомпании МАУ отказались менять название столицы с "Kiev" на украинское "Kyiv".

В феврале Kyiv вместо Kiev писали уже 7 аэропортов мира.

Также украинцы объяснили Маску, как правильно на английском пишется "Киев".