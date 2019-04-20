В аэропортах Бельгии отныне пишут Kyiv вместо Kiev

В Бельгии аэропорты изменили написание названия столицы Украины на Kyiv, вместо российского аналога Кiev. Об этом сообщает посольство Украины в Бельгии на своей странице в Faсebook.\r\n"Хорошие новости из Королевства Бельгия. Бельгийские аэропорты присоединились к кампании CorrectUA, и теперь вы можете увидеть прилеты самолетов из города Kyiv, а не Кiev", — говорится в сообщении.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, еще один международный аэропорт перешел с названия Kiev на Kyiv.\r\nТем временем, в столице Литвы аэропорт поменял названия городов "Kiev и Lvov" на правильные "Kyiv и Lviv".\r\n6 марта аэропорт Вильнюса начал использовать правильное написание украинских городов Kyiv и Lviv.\r\nРанее МИД начал бороться с неправильным написанием слова Киев на английском.\r\nТем временем в авиакомпании МАУ отказались менять название столицы с "Kiev" на украинское "Kyiv".\r\nВ феврале Kyiv вместо Kiev писали уже 7 аэропортов мира.\r\nТакже украинцы объяснили Маску, как правильно на английском пишется "Киев".