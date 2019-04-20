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20 апреля 2019, суббота, 14:40 200
Силовые структуры 2019-04-20T15:12:39+03:00
Українські Новини
В Запорожской области задержали 2 полицейских, которые вымогали взятки у торговцев металлоломом

В Запорожской области задержали 2 полицейских, которые вымогали взятки у торговцев металлоломом

Сотрудники Государственного бюро расследований и Департамента внутренних расследований Национальной полиции задержали еще 2 сотрудников Пологовского районного отдела полиции в Запорожской области - заместителя начальника и оперуполномоченного, по подозрению в вымогательстве взяток у владельцев пунктов приема металлолома.

Об этом говорится в сообщении территориального управления Госбюро в Мелитополе Запорожской области, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в декабре 2018 года начальника этого райотдела полиции задержали по подозрению в аналогичном преступлении.

"Заместитель начальника и оперуполномоченный Пологовского отдела полиции хотели получать от местного предпринимателя, занимающегося торговлей металлоломом, ежемесячную "дань" в размере 8 тыс. гривен. Правоохранители подсчитали, что за предыдущие 3 месяца, то есть с января 2019 по март 2019 года, предприниматель уже "задолжал" им 24 тыс. гривен, еще 8 тыс. - зa возврат ранее изъятого металлолома", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемые посчитали, что предприниматель должен им деньги за период, когда они их не вымогали из-за задержания их начальника по подозрению во взяточничестве.

"Пристальное внимание ГБР к Пологовскому отделению полиции заставило местных правоохранителей на несколько месяцев остановить сбор "дани". За это время в райотделе сменилось руководство, впрочем, похоже, история предшественников новых руководителей ничему не научила, и местные предприниматели начали снова получать требования от правоохранителей платить за невмешательство в их работу", - отмечается в сообщении теруправления Госбюро.

Ведется расследование по признакам ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Планируется сообщение работникам полиции о подозрении в вымогательстве неправомерной выгоды и обращение в суд об избрании им меры пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, в Кривом роге топ-чиновница Минюста взяла 500 тысяч гривень взятки за содействие на торгах СЕТАМ.

В Киеве мужчину задержали на взятке в полмиллиона долларов для якобы Луценко и Матиоса.

Тем временем в Полтаве "антикоррупционер" попался на полумиллионной взятке.

Ранее в Киеве депутат облсовета попался на взятке в $5 тыс.

Также в Днипре мэр одного из городов области попался при получении $5 тыс. взятки.

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