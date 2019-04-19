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19 апреля 2019, пятница, 17:14 273
Выборы 2019-04-19T17:15:04+03:00
Українські Новини
В БПП не признались, откуда взяли телефоны украинцев, которым звонит Порошенко и зовет на выборы

В БПП не признались, откуда взяли телефоны украинцев, которым звонит Порошенко и зовет на выборы

Накануне выборов робот с голосом Порошенко звонил украинцам и приглашал их на выборы
Накануне выборов робот с голосом Порошенко звонил украинцам и приглашал их на выборы

Руководитель секретариата партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Максим Саврасов рассказал, что не знает откуда у команды кандидата номера телефонов украинцев, куда звонит робот с голосом Петра Порошенко и призывает прийти на выборы 21 апреля, и проголосовать за него. Об этом сообщает е ЧЕСНО.

Отвечая на вопрос, где же штаб Порошенко взял телефонные контакты украинцев, которые являются персональными данными, Саврасов ответил, что "алгоритма не знает". В то же время он рассказал, что массовое обзвон украинцев оплачивается из избирательного фонда кандидата. "Сумму не знаю, проплачиваем из фонда", - сказал Саврасов.

В движении проанализировали промежуточный отчет Порошенко от 13 апреля относительно расходов на предвыборную кампанию, однако не нашли там расходов на такие звонки. "Вероятно, эта статья расходов будет содержаться в финальном отчете, который будет обнародован уже после второго тура выборов", - предполагают в ЧЕСНО.

О звонках от президента украинцы начали сообщать в соцсетях с 18 апреля. Звонки продолжаются до сих пор.

В общественном движении сообщают, опираясь на соцсети, что звонят по меньшей мере с двух номеров - 044-364-88-43 (киевский стационарный номер) и 089-220-00-21 (IP-телефония). "Добрый день! Это Петр Порошенко, президент Украины. 21 апреля - решающий день, который определит судьбу Украины. Прошу вас поддержать мой курс, демократию и достоинство, а не реванш, стабильную гривну, а не инфляцию, путь в Европейский Союз и НАТО. Поддержите сильную Украину, а не страну, которая упадет на колени. Главное - сохранить страну, и до встречи 21-го ", - обращается Порошенко к украинцам в аудиозаписи.

В соцсетях украинцы уже начали иронизировать над таким агрессивным маркетингом.

Тем временем полиция ожидает 60 тысяч зрителей на дебатах Порошенко и Зеленского в "Олимпийском".

Во время дебатов Зеленского и Порошенко на стадионе будет 2 сцены, 2 трансляции и 2 концерта.

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