Кличко призвал киевлян продемонстрировать на выборах, что украинцы являются цивилизованной нацией

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко призвал киевлян во время второго тура выборов Президента Украины, которые состоятся 21 апреля, продемонстрировать, что украинцы являются сознательными гражданами и цивилизованной нацией.

Об этом говорится на веб-сайте мэра Киева.

"Друзья! Хочу обратиться к вам как гражданин Украины, как мэр столицы. Все пойдут голосовать, сделают свободный выбор на демократических президенских выборах. И второй их тур должен состояться так же спокойно, законно, без манипуляций и фальсификаций. Это очень важно - обеспечить прозрачность, законность, порядок", - отметил Кличко.

По словам мэра Киева, к выборам Президента Украины, без преувеличения, приковано внимание всего мира. Следовательно, украинцы не должны поддаваться на возможные провокации.

"Мы, украинцы, должны продемонстрировать, что мы - сознательные граждане и цивилизованная нация. Мы не должны поддаваться на провокации и проявлять излишние эмоции. Ведь каждый из нас выбирает будущее нашего государства", - отметил Виталий Кличко.