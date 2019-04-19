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19 апреля 2019, пятница, 15:16 1709
Выборы 2019-04-19T15:22:51+03:00
Українські Новини
Кличко призвал киевлян продемонстрировать на выборах, что украинцы являются цивилизованной нацией

Кличко призвал киевлян продемонстрировать на выборах, что украинцы являются цивилизованной нацией

Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко призвал киевлян во время второго тура выборов Президента Украины, которые состоятся 21 апреля, продемонстрировать, что украинцы являются сознательными гражданами и цивилизованной нацией.

Об этом говорится на веб-сайте мэра Киева.

"Друзья! Хочу обратиться к вам как гражданин Украины, как мэр столицы. Все пойдут голосовать, сделают свободный выбор на демократических президенских выборах. И второй их тур должен состояться так же спокойно, законно, без манипуляций и фальсификаций. Это очень важно - обеспечить прозрачность, законность, порядок", - отметил Кличко.

По словам мэра Киева, к выборам Президента Украины, без преувеличения, приковано внимание всего мира. Следовательно, украинцы не должны поддаваться на возможные провокации.

"Мы, украинцы, должны продемонстрировать, что мы - сознательные граждане и цивилизованная нация. Мы не должны поддаваться на провокации и проявлять излишние эмоции. Ведь каждый из нас выбирает будущее нашего государства", - отметил Виталий Кличко.

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