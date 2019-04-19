В предвыборную субботу заморозки не отступят, но по всей Украине будет солнечно и сухо

20 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +11…+13 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-северный, 5-10 м\/с. Температура ночью 0…-5 градусов, заморозки в воздухе, днем +11…+17 градусов, в Закарпатье +14…+19 градусов.\r\nВ Карпатах без осадков, температура ночью 0…-5 градусов, днем +2…+7 градусов.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +14…+16 градусов.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +14…+16 градусов.\r\nВ Сваляве без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +14…+16 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0…-5 градусов; днем +11…+16 градусов.\r\nВ центре Украины малооблачно, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0…-5 градусов; днем +10…+16 градусов.\r\nНа востоке Украины малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +9…+15 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов; днем +11…+16 градусов.\r\nВ Крыму облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +8…+13 градусов.\r\nВ Ялте небольшой дождь. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +8…+10 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, Гидрометцентр предупредил о сильных заморозках в пятницу и на выходных.\r\nТем временем, в предвыборную пятницу в Украине потеплеет до +20, а местами ожидаются заморозки до -5.