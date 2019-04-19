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19 апреля 2019, пятница, 14:50 374
Жизнь 2019-04-19T14:50:28+03:00
Українські Новини
В предвыборную субботу заморозки не отступят, но по всей Украине будет солнечно и сухо

В предвыборную субботу заморозки не отступят, но по всей Украине будет солнечно и сухо

Кот. Фото: pixabay.cоm
Кот. Фото: pixabay.cоm

20 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +11…+13 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-северный, 5-10 м/с. Температура ночью 0…-5 градусов, заморозки в воздухе, днем +11…+17 градусов, в Закарпатье +14…+19 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью 0…-5 градусов, днем +2…+7 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +14…+16 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +14…+16 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +14…+16 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0…-5 градусов; днем +11…+16 градусов.

В центре Украины малооблачно, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0…-5 градусов; днем +10…+16 градусов.

На востоке Украины малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +9…+15 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов; днем +11…+16 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +8…+13 градусов.

В Ялте небольшой дождь. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +8…+10 градусов.

Как сообщали Українські Новини, Гидрометцентр предупредил о сильных заморозках в пятницу и на выходных.

Тем временем, в предвыборную пятницу в Украине потеплеет до +20, а местами ожидаются заморозки до -5.

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