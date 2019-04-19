Кандидат в Президенты Владимир Зеленский готов гарантировать стабильность Приватбанка в случае избрания Президентом. Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.\r\n"Я вам гарантирую, что сделаю все, чтобы Приватбанк был стабильным банком в Украине и никак не повлиял на любые экономические и банковские вопросы",- сказал он.\r\nПри этом он отметил ,что не сможет никак повлиять на возвращение бизнесмену Игорю Коломойскому компенсации за национализацию банка.\r\n"Почему решаю? У меня нет 2 миллиарда, чтобы кому-то отдавать", - добавил он.\r\n18 декабря 2016 года Кабинет Министров на заседании на основании предложения Нацбанка принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.\r\nСогласно данному решению, 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.\r\nСтратегия управления госбанками предусматривает продажу Приватбанка в течение 5 лет.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского.\r\nОснованиями для принятия такого решения суд называет в том числе недоказанность ответчиками наличия определенных законом оснований для отнесения Приватбанка к категории неплатежеспособных, в результате чего в дальнейшем была инициирована процедура его национализации, а также собственно нарушение процедуры национализации банка, порядок которой регламентирован на законодательном уровне.\r\nВечером в четверг Президент Петр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны из-за данного решения суда.\r\nОн поручил Национальному банку обеспечить Приватбанк наличными для бесперебойной работы.\r\nПорошенко беспокоит "связка "Коломойский - Зеленский" и он готов принять меры.\r\nТем временем Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой.\r\nОлигарх Игорь Коломойский заявил, что вернется в Украину в случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах.\r\nПорошенко рассказал о последствиях возврата Приватбанка Коломойскому. \r\nТакже Порошенко считает отмену национализации Приватбанка угрожающей потерей денег миллионам клиентов, а Украине - дефолтом и экономическим кризисом. Он поддержал решение Кабинета Министров и Национального банка обжаловать соответствующее решение суда первой инстанции.\r\nВ соцсетях активно обсуждают возврат Приватбанка Коломойскому.\r\nВ НБУ заявили, что возвращение Приватбанка бывшим владельцам путем отмены национализации невозможно.