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19 апреля 2019, пятница, 00:35 51
Выборы 2019-04-19T00:45:14+03:00
Українські Новини
Зеленский готов гарантировать стабильность Приватбанка в случае избрания Президентом

Зеленский готов гарантировать стабильность Приватбанка в случае избрания Президентом

Владимир Зеленский. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Владимир Зеленский. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Кандидат в Президенты Владимир Зеленский готов гарантировать стабильность Приватбанка в случае избрания Президентом. Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"Я вам гарантирую, что сделаю все, чтобы Приватбанк был стабильным банком в Украине и никак не повлиял на любые экономические и банковские вопросы",- сказал он.

При этом он отметил ,что не сможет никак повлиять на возвращение бизнесмену Игорю Коломойскому компенсации за национализацию банка.

"Почему  решаю? У меня нет 2 миллиарда, чтобы кому-то отдавать", - добавил он.

18 декабря 2016 года Кабинет Министров на заседании на основании предложения Нацбанка принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.

Стратегия управления госбанками предусматривает продажу Приватбанка в течение 5 лет.

Как сообщали Українськi Новини, 18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского.

Основаниями для принятия такого решения суд называет в том числе недоказанность ответчиками наличия определенных законом оснований для отнесения Приватбанка к категории неплатежеспособных, в результате чего в дальнейшем была инициирована процедура его национализации, а также собственно нарушение процедуры национализации банка, порядок которой регламентирован на законодательном уровне.

Вечером в четверг Президент Петр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны из-за данного решения суда.

Он поручил Национальному банку обеспечить Приватбанк наличными для бесперебойной работы.

Порошенко беспокоит "связка "Коломойский - Зеленский" и он готов принять меры.

Тем временем Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой.

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернется в Украину в случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Порошенко рассказал о последствиях возврата Приватбанка Коломойскому

Также Порошенко считает отмену национализации Приватбанка угрожающей потерей денег миллионам клиентов, а Украине - дефолтом и экономическим кризисом. Он поддержал решение Кабинета Министров и Национального банка обжаловать соответствующее решение суда первой инстанции.

В соцсетях активно обсуждают возврат Приватбанка Коломойскому.

В НБУ заявили, что возвращение Приватбанка бывшим владельцам путем отмены национализации невозможно.

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