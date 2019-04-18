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18 апреля 2019, четверг, 23:40 225
Внешняя политика 2019-04-19T01:30:02+03:00
Українські Новини
Россия отказалась поддержать "пасхальное перемирие", - Геращенко

Россия отказалась поддержать "пасхальное перемирие", - Геращенко

ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (Украина, Россия, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), уполномоченный Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что Россия отказалась поддержать прекращение огня на Донбассе на время пасхальных праздников.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"6 часов сегодня продолжалась скайп-конференция ТКГ и группы по безопасности, на которой обсуждали инициативу пасхального перемирия. Переговоры только что завершились. Безрезультатно. РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины на Донбассе", - написала Геращенко.

Она сообщает, что на скайп-конференции так и не появился представитель России в ТКГ Борис Грызлов, а замещавший его дипломат категорически отказался взять на себя гарантии соблюдения режима тишины.

Представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук обвинил в срыве договоренностей Россию и ее Президента Владимира Путина, который не заинтересован в деэскалации и окончании войны на Донбассе.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 4 раза обстреляли позиции ООС 18 апреля, 1 военный ранен.

Раннее Порошенко назвал дату начала "пасхального перемирия".

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