Президент Петр Порошенко оговорился о возвращении украденной собственности в виде Приватбанка. Об этом он сказал в ходе заседания Совета по нацбезопасности и обороне, передают Українські Новини.\r\n"Если кто-то будет пытаться сегодня сделать реванш, если кто-то будет пытаться вернуть украденную собственность, разграбленную точнее, олигархами собственность, извлечь ее из госсобственности, я прошу обеспечить защиту интересов населения", - сказал Президент.\r\n18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Коломойского.\r\nОснованиями для принятия такого решения суд называет, в том числе недоказанность ответчиками наличия определенных законом оснований для отнесения Приватбанка к категории неплатежеспособных, в результате чего в дальнейшем была инициирована процедура его национализации, а также собственно нарушение процедуры национализации банка, порядок которой регламентирован на законодательном уровне.\r\n18 декабря 2016 года Кабинет Министров на заседании на основании предложения Нацбанка принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.\r\nСогласно данному решению, 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.\r\nСтратегия управления госбанками предусматривает продажу Приватбанка в течение 5 лет.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского.\r\nРанее олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернется в Украину в случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах.\r\nПорошенко рассказал о последствиях возврата Приватбанка Коломойскому. \r\nТакже Порошенко считает отмену национализации Приватбанка угрожающей потерей денег миллионам клиентов, а Украине - дефолтом и экономическим кризисом. Он поддержал решение Кабинета Министров и Национального банка обжаловать соответствующее решение суда первой инстанции.\r\nВ соцсетях активно обсуждают возврат Приватбанка Коломойскому.\r\nВ НБУ заявили, что возвращение Приватбанка бывшим владельцам путем отмены национализации невозможно.