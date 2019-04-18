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18 апреля 2019, четверг, 21:47 157
Президент 2019-04-18T23:00:01+03:00
Українські Новини
Порошенко оговорился о возвращении украденной собственности в виде Приватбанка

Порошенко оговорился о возвращении украденной собственности в виде Приватбанка

Петр Порошенко. Скриншо видео Facebook/Петр Порошенко
Петр Порошенко. Скриншо видео Facebook/Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко оговорился о возвращении украденной собственности в виде Приватбанка. Об этом он сказал в ходе заседания Совета по нацбезопасности и обороне, передают Українські Новини.

"Если кто-то будет пытаться сегодня сделать реванш, если кто-то будет пытаться вернуть украденную собственность, разграбленную точнее, олигархами собственность, извлечь ее из госсобственности, я прошу обеспечить защиту интересов населения", - сказал Президент.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Коломойского.

Основаниями для принятия такого решения суд называет, в том числе недоказанность ответчиками наличия определенных законом оснований для отнесения Приватбанка к категории неплатежеспособных, в результате чего в дальнейшем была инициирована процедура его национализации, а также собственно нарушение процедуры национализации банка, порядок которой регламентирован на законодательном уровне.

18 декабря 2016 года Кабинет Министров на заседании на основании предложения Нацбанка принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.

Стратегия управления госбанками предусматривает продажу Приватбанка в течение 5 лет.

Как сообщали Українськi Новини, Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского.

Ранее олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернется в Украину в случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Порошенко рассказал о последствиях возврата Приватбанка Коломойскому

Также Порошенко считает отмену национализации Приватбанка угрожающей потерей денег миллионам клиентов, а Украине - дефолтом и экономическим кризисом. Он поддержал решение Кабинета Министров и Национального банка обжаловать соответствующее решение суда первой инстанции.

В соцсетях активно обсуждают возврат Приватбанка Коломойскому.

В НБУ заявили, что возвращение Приватбанка бывшим владельцам путем отмены национализации невозможно.

Больше новостей о: Президент СНБО Приватбанк Заседание СНБО Национализация Приватбанка Петр Порошенко Игорь Коломойский

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